Супермаркеты отдают продукты со скидками — что стоит дешевле в АТБ и Сільпо

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания, поскольку этого требует общая ситуация в стране. Однако потребители могут отслеживать акционные предложения в магазинах и экономить свой бюджет. Большие скидки — до 50% — постоянно устанавливают в АТБ и Сільпо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных позициях в ассортименте супермаркетов, на которые действуют выгодные скидки в субботу, 17 января.

Реклама

Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Некоторые потребители могут ошибочно думать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам. Например, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и узнали, на какие базовые продукты действуют скидки до 46% по состоянию на 17 января 2026 года. Результат оказался таким:

мороженое — 18,50 грн вместо 34,90 грн (-46%, АТБ);

масло сладкосливочное — 69,99 грн вместо 129 грн (-46%, Сільпо);

чай черный байховый в пакетиках — 31,60 грн вместо 57,90 грн (-45%, АТБ);

смесь овощей — 39,90 грн вместо 72,99 грн (-45%, Сільпо);

пельмени с говядиной — 101,90 грн вместо 186,90 грн (-45%, АТБ);

шоколад молочный — 79,99 грн вместо 144 грн (-44%, Сільпо);

кофе растворимый сублимированный — 279,90 грн вместо 487,90 грн (-42%, АТБ);

крем-сыр — 49,99 грн вместо 84,99 грн (-41%, Сільпо);

колбаса — 85,90 грн вместо 143,90 грн (-40%, АТБ);

йогурт — 29,90 грн вместо 47,90 грн (-38%, Сільпо).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Какой продукт существенно подорожает

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какой востребованный продукт прибавит в цене в течение 2026 года. По его словам, гречка может подорожать ориентировочно на 8-10%, то есть средние расходы потребителей составят где-то 40-42 грн за килограмм.

"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания и колебания урожаев могут откорректировать цифру в обе стороны", — констатировал Чиж.

На конец 2025 года средняя розничная цена гречки находилась на уровне около 37-38 грн за килограмм, что на 32-33% больше по сравнению с декабрем 2024-го. Всего в годовом разрезе базовые продукты подорожали на 12%, а в течение 2026-го эксперты ожидают умеренного ценового роста до 7%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, бюджетный хлеб на полках супермаркетов может остаться в прошлом, поскольку эксперты прогнозируют рост цены на 10% и более в течение 2026 года. Ситуацию спровоцирует высокая себестоимость производства.

Также мы писали, что происходит с ценами на яйца в Украине. Упакованный продукт планомерно дорожает с начала 2026 года, зато поштучные яйца дешевеют. В АТБ стоимость опустилась до 4,79 грн/шт.