Рекордні ціни на фрукти в Україні — що продають по 3 000 грн за кілограм (фото)

Виноград у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні подорожчали продукти харчування, особливо сезонні овочі та фрукти. Зокрема відомий всім виноград коштує в одному зі столичних супермаркетів захмарно. Ціна за кілограм сягнула кількох тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про дорогий виноград, який продають в Україні.

Реклама

Читайте також:

Виноград за тисячі гривень

Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограма винограду в Україні доходить до 247,40 грн (станом на 20 січня 2026 року). Однак у Сільпо з'явився товар, ціна якого більш як удесятеро перевищує вказану суму.

Редакція Новини.LIVE знайшла в асортименті одного з київських супермаркетів виноград вартістю 3 000 грн/кг. Його продають у контейнерах вагою 500 г по 1 499 грн. Судячи з інформації на етикетці, продукт імпортували з Південної Кореї.

Рожевий виноград із Південної Кореї. Фото: Новини.LIVE

Трохи дешевше обійдеться білий виноград. Упаковка вагою 800 г коштує у Сільпо 2 099 грн. Країна походження — теж Південна Корея. Враховуючи затрати на далеку логістику і зберігання, висока ціна має об'єктивне обґрунтування.

Білий виноград із Південної Кореї. Фото: Новини.LIVE

Ціни на виноград у супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних українських продуктових мереж і дізналися, які мінімальні суми потрібно віддати споживачам за кілограм винограду станом на середину січня 2026 року. Результат виявився таким:

АТБ — 62,99 грн;

Варус — 89,90 грн;

МегаМаркет — 137,70 грн;

Ашан — 217,30 грн;

Метро — 238,16 грн;

Сільпо — 269 грн;

Новус — 269 грн;

Фора — 359,80 грн.

За інформацією на спеціалізованому порталі EastFruit, 2026 рік почався зі зростання цін на овочі та фрукти. Найпомітніше подорожчання торкнулося тепличної продукції. Що стосується винограду, то вартість піднялася до 70-130 грн/кг, хоча наприкінці грудня його продавали по 60-80 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до кінця зими 2026 року яблука залишатимуться найдоступнішими фруктами в Україні, але через скорочення запасів ціна може зрости на 15-20%. Найбільше подорожчають преміальні сорти.

Також ми писали, що бюджетний хліб у супермаркетах може залишитися в минулому. Експерти прогнозують дорожчання на 10% і більше у 2026 році через зростання витрат виробників на електроенергію.