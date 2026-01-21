Яйця подорожчали майже на 13% — що відбувається з цінами в супермаркетах

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні регулярно коливаються ціни на яйця в супермаркетах — на початку 2026 року поштучний товар подешевшав, а з другої половини місяця почався зворотній тренд. Натомість фасовані яйця планомірно дорожчали, про що свідчать актуальні показники в магазинах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні станом на середу, 21 січня.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 82,16-83,95 грн. Про помірне дорожчання свідчить індекс споживчих цін, який у січні 2026 року склав 100,88%. Тобто яйця коштують більше на 0,88% порівняно з попереднім місяцем. У грудні цей показник становив аж 104,26% відносно листопада.

Загалом у річному розрізі продукт виріс у ціні на 12,83%, оскільки середньомісячна вартість у січні 2026-го зафіксувалася на рівні 81,92 грн, а на січень 2025 року — 72,60 грн. Курячі яйця продемонстрували одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів.

Динаміка цін на курячі яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за упаковку яєць. Станом на 21 січня результат виявився таким:

Варус — 65,70 грн;

Сільпо — 65,91 грн;

Фора — 68,90 грн;

Новус — 73,59 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Варто зазначити, що ціни вказані без урахування актуальних акційних пропозицій. Деякі товари в асортиментах супермаркетів коштують трохи дешевше завдяки тимчасовим знижкам, однак вони не відображають реальну цінову ситуацію в Україні.

Чи будуть яйця дорожчати у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з вартістю курячих яєць протягом 2026 року. На думку експерта, висхідний тренд продовжиться, оскільки зростають виробничі витрати, пов’язані з сезонністю, кормами і логістикою.

"У 2026 році, враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів, можна додати до ціни не менше 15%. Однак вага сезонних коливань тут велика", — наголосив Чиж.

Тобто перед святами, зокрема Великоднем, показники в супермаркетах будуть оновлюватися. Тимчасового зростання ціни не уникнути, хоча в другій половині року можна сподіватися на помірне здешевлення затребуваного продукту.

