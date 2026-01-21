Супермаркеты переписали цены на продукты — что отдают со скидками в АТБ и Сільпо

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Чтобы стимулировать потребителей совершать покупки, супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на популярные продукты. Акционные предложения постоянно меняются, поэтому украинцы могут экономить деньги на разных товарах во время каждого визита в магазин.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 позициях в ассортименте АТБ и Сільпо, на которые действуют скидки до 50% в среду, 21 января.

Реклама

Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Отслеживание акций в супермаркетах позволяет покупателям экономить значительную часть бюджета. На некоторые позиции снижают цены вдвое, дабы быстрее освободить места на полках для нового товара.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских продуктовых сетей и узнали, что отдают намного дешевле по состоянию на 21 января:

виски — 399 грн вместо 849 грн (-53%, Сільпо);

кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);

творог 48% из коровьего молока — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);

шоколад молочный — 99,90 грн вместо 196,90 грн (-49%, АТБ);

крем-сыр с зеленью — 119 грн вместо 229 грн (-48%, Сільпо);

масло сладкосливочное — 69,99 грн вместо 129 грн (-46%, Сільпо);

чипсы картофельные — 29,90 грн вместо 55,30 грн (-45%, АТБ);

пельмени 0,8 кг — 94,90 грн вместо 172,90 грн (-45%, АТБ);

сосиски — 129 грн вместо 219 грн (-41%, Сільпо);

икра имитированная — 42,90 грн вместо 71,50 грн (-40%, АТБ).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какой востребованный продукт подорожает

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на хлеб в 2026 году. По словам эксперта, избежать восходящего тренда в ближайшее время не удастся, учитывая проблемы с электроэнергией и рост расходов на логистику/хранение.

"Стоимость хлеба выросла (в годовом измерении) более чем на 20%. В 2026 году добавится не менее 10%, учитывая дополнительные расходы на электроэнергию из-за разрушения оккупантами нашей энергосистемы", — отметил Чиж.

По состоянию на декабрь 2026-го хлеб может стоить около 60 грн за буханку. Однако весной и летом цены стабилизируются при условии снижения себестоимости производства. Этого удастся достичь по крайней мере частичным восстановлением объектов энергетической инфраструктуры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Сільпо продают виноград из Южной Кореи по 3 000 грн за килограмм. Небольшой контейнер весом 500 грамм обойдется потребителям в 1 499 грн. Цена обусловлена дальней логистикой.

Также мы писали, что происходит с ценами на продукты и сувениры в Буковеле. На горнолыжном курорте 100 грамм грибов стоят 350-450 грн, а за колбасно-мясную нарезку надо заплатить 280 грн и больше.