Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Скидки более 50% — что отдают гораздо дешевле в супермаркетах

Скидки более 50% — что отдают гораздо дешевле в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 14:33
Супермаркеты переписали цены на продукты — что отдают со скидками в АТБ и Сільпо
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Чтобы стимулировать потребителей совершать покупки, супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на популярные продукты. Акционные предложения постоянно меняются, поэтому украинцы могут экономить деньги на разных товарах во время каждого визита в магазин.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 позициях в ассортименте АТБ и Сільпо, на которые действуют скидки до 50% в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Отслеживание акций в супермаркетах позволяет покупателям экономить значительную часть бюджета. На некоторые позиции снижают цены вдвое, дабы быстрее освободить места на полках для нового товара.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских продуктовых сетей и узнали, что отдают намного дешевле по состоянию на 21 января:

  • виски — 399 грн вместо 849 грн (-53%, Сільпо);
  • кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);
  • творог 48% из коровьего молока — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);
  • шоколад молочный — 99,90 грн вместо 196,90 грн (-49%, АТБ);
  • крем-сыр с зеленью — 119 грн вместо 229 грн (-48%, Сільпо);
  • масло сладкосливочное — 69,99 грн вместо 129 грн (-46%, Сільпо);
  • чипсы картофельные — 29,90 грн вместо 55,30 грн (-45%, АТБ);
  • пельмени 0,8 кг — 94,90 грн вместо 172,90 грн (-45%, АТБ);
  • сосиски — 129 грн вместо 219 грн (-41%, Сільпо);
  • икра имитированная — 42,90 грн вместо 71,50 грн (-40%, АТБ).
Скидки более 50% — что отдают гораздо дешевле в супермаркетах - фото 1
Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какой востребованный продукт подорожает

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на хлеб в 2026 году. По словам эксперта, избежать восходящего тренда в ближайшее время не удастся, учитывая проблемы с электроэнергией и рост расходов на логистику/хранение.

"Стоимость хлеба выросла (в годовом измерении) более чем на 20%. В 2026 году добавится не менее 10%, учитывая дополнительные расходы на электроэнергию из-за разрушения оккупантами нашей энергосистемы", — отметил Чиж.

По состоянию на декабрь 2026-го хлеб может стоить около 60 грн за буханку. Однако весной и летом цены стабилизируются при условии снижения себестоимости производства. Этого удастся достичь по крайней мере частичным восстановлением объектов энергетической инфраструктуры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Сільпо продают виноград из Южной Кореи по 3 000 грн за килограмм. Небольшой контейнер весом 500 грамм обойдется потребителям в 1 499 грн. Цена обусловлена дальней логистикой.

Также мы писали, что происходит с ценами на продукты и сувениры в Буковеле. На горнолыжном курорте 100 грамм грибов стоят 350-450 грн, а за колбасно-мясную нарезку надо заплатить 280 грн и больше.

продукты АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации