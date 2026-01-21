Відео
Знижки понад 50% — що віддають набагато дешевше в супермаркетах

Знижки понад 50% — що віддають набагато дешевше в супермаркетах

Дата публікації: 21 січня 2026 14:33
Супермаркети переписали ціни на продукти — що віддають зі знижками в АТБ і Сільпо
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Щоб стимулювати споживачів здійснювати покупки, супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на популярні продукти. Акційні пропозиції постійно змінюються, тому українці можуть заощаджувати кошти на різних товарах під час кожного візиту в магазин.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, на які діють знижки до 50% у середу, 21 січня.

Читайте також:

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Відстеження акцій у супермаркетах дозволяє покупцям економити значну частину бюджету. На деякі позиції знижують ціни вдвічі, аби швидше звільнити місця на полицях для нового товару.

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних українських продуктових мереж і дізналися, що віддають набагато дешевше станом на 21 січня:

  • віскі — 399 грн замість 849 грн (-53%, Сільпо);
  • кава розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, АТБ);
  • сир 48% з коров'ячого молока — 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%, Сільпо);
  • шоколад молочний — 99,90 грн замість 196,90 грн (-49%, АТБ);
  • крем-сир із зеленню — 119 грн замість 229 грн (-48%, Сільпо);
  • масло солодковершкове — 69,99 грн замість 129 грн (-46%, Сільпо);
  • чипси картопляні — 29,90 грн замість 55,30 грн (-45%, АТБ);
  • пельмені 0,8 кг — 94,90 грн замість 172,90 грн (-45%, АТБ);
  • сосиски — 129 грн замість 219 грн (-41%, Сільпо);
  • ікра імітована — 42,90 грн замість 71,50 грн (-40%, АТБ).
Знижки понад 50% — що віддають набагато дешевше в супермаркетах - фото 1
Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Який затребуваний продукт подорожчає

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на хліб у 2026 році. За словами експерта, уникнути висхідного тренду найближчим часом не вдасться, враховуючи проблеми з електроенергією та зростання витрат на логістику/зберігання.

"Вартість хлібу зросла (у річному вимірі) на понад 20%. У 2026 році додасться не менше 10%, враховуючи додаткові витрати на електроенергію через руйнування окупантами нашої енергосистеми", — зазначив Чиж.

Станом на грудень 2026-го хліб може коштувати близько 60 грн за буханку. Однак весною і літом ціни стабілізуються за умови зниження собівартості виробництва. Цього вдасться досягати принаймні частковим відновленням об’єктів енергетичної інфраструктури.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Сільпо продають виноград із Південної Кореї по 3 000 грн за кілограм. Невеликий контейнер вагою 500 грам обійдеться споживачам у 1 499 грн. Ціна зумовлена далекою логістикою.

Також ми писали, що відбувається з цінами на продукти і сувеніри в Буковелі. На гірськолижному курорті 100 грам грибів коштують 350-450 грн, а за ковбасно-м'ясну нарізку треба заплатити 280 грн і більше.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
