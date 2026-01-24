Ціни на яйця невтомно змінюються — що відбувається в супермаркетах і де найдешевше

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

В Україні планомірно дорожчають курячі яйця, а супермаркети регулярно переписують показники, реагуючи на загальну ситуацію в державі. Поштучний продукт, який вигідно дешевшав у першій половині січня, знову спіймав висхідний тренд.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця та які змінилася вартість за рік.

Реклама

Читайте також:

Що сталося з цінами на яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,16-83,95 грн (на суботу, 24 січня). Порівняно з попереднім місяцем, показники зросли орієнтовно на 0,90%. У грудні індекс споживчих цін становив 104,26% відносно листопада.

Середньомісячна вартість звичайної упаковки яєць рік тому — у січні 2025-го — зафіксувалася на рівні 72,60 грн. Це означає, що продукт подорожчав на 12,89% у річному розрізі. Власне, ціни на яйця завжди були одними з найбільш волатильних і демонстрували стрімке зростання порівняно з іншими споживчими товарами.

Як змінилися ціни на курячі яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують яйця в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини найбільших мереж супермаркетів України та дізналися, скільки мінімально коштує упаковка курячих яєць станом на кінець січня 2026 року. Актуальні показники такі (без урахування знижок):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 67,90 грн;

Фора — 68,90 грн;

Новус — 73,59 грн;

Ашан — 75,90 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн;

Метро — 81 грн.

Що стосується поштучного продукту, ціни також піднялися. Зокрема у Варусі закупитися найвигідніше — там одне яйце коштує 4,99 грн. У Новусі встановили вартість на рівні 5,54 грн/шт., в Ашані — 5,50 грн/шт., у Форі — 5,52 грн/шт., у МегаМаркеті — 7,50 грн/шт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські супермаркети АТБ і Сільпо встановили вигідні знижки на затребувані продукти харчування у суботу, 24 січня. Споживачам пропонують дешевше каву, солодощі, снеки, алкоголь, заморожені товари і багато іншого.

Також ми писали, що відбувається з цінами на гречку в Україні. Експерти прогнозують дорожчання крупи на 8-10% протягом 2026 року. Однак гречка досі залишається одним із найбільш бюджетних базових продуктів.