Україна
Продукти зі знижками — що можна знайти в супермаркетах дешевше

Продукти зі знижками — що можна знайти в супермаркетах дешевше

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:02
Нові ціни на продукти в супермаркетах — що віддають в АТБ і Сільпо зі знижками
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно оновлюють ціни на популярні продукти, стимулюючи споживачів активніше купувати товари. Завдяки вигідним знижкам відвідувачі магазинів можуть економити сімейний бюджет. Ми дізналися, що віддають набагато дешевше в АТБ і Сільпо станом на суботу, 24 січня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних позицій в асортиментах відомих супермаркетів зі зниженими цінами.

Читайте також:

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Споживачам варто регулярно відслідковувати акційні пропозиції, аби заощаджувати кошти. На деякі базові продукти встановлюють знижки близько 50% і більше. Це не говорить про закінчення терміну придатності чи інші негативні якості товару. Супермаркети так намагаються швидко звільнити місця на полицях для нового асортименту.

Ми промоніторили онлайн-магазини АТБ і Сільпо, щоб дізнатися, які продукти віддають за вигідними цінами. Станом на 24 січня результат виявився таким:

  • кава мелена — 159 грн замість 294 грн (-46%, Сільпо);
  • чипси картопляні — 29,90 грн замість 55,30 грн (-45%, АТБ);
  • морозиво двошарове — 35,90 грн замість 65,90 грн (-45%, АТБ);
  • сир 45% з коров'ячого молока — 169 грн замість 284 грн (-40%, Сільпо);
  • кукурудза цукрова консервована — 39,99 грн замість 66,99 грн (-40%, Сільпо);
  • нагетси курячі — 82,90 грн замість 138,90 грн (-40%, АТБ);
  • йогурт — 99,90 грн замість 159 грн (-37%, Сільпо);
  • чай чорний байховий — 50,60 грн замість 78,40 грн (-35%, АТБ);
  • вино напівсухе червоне — 155,40 грн замість 238,30 грн (-34%, АТБ);
  • томати — 64,79 грн замість 89,99 грн (-28%, Сільпо).
Продукти зі знижками — що можна знайти в супермаркетах дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Що буде з цінами на цитрусові

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, чого чекати українцям від вартості цитрусових до кінця лютого 2026 року. Ціни на різні фрукти можуть здивувати споживачів. Наприклад, мандарини подешевшають до 35-50 грн/кг, оскільки спаде попит після різдвяно-новорічних свят.

"Апельсини зберігають стабільний попит у зимовий період, зокрема в сегменті HoReCa. Тому різких цінових коливань не очікується. Ціни залишаться на поточному рівні або трохи зростуть", — зазначила експертка.

Лимони не втрачають затребуваність на споживчому ринку України протягом року, тому вартість може трохи піднятися, враховуючи потреби імпорту. Наприкінці зими-2026 продукт буде коштувати орієнтовно на 10% дорожче, ніж у січні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість гречки в Україні може зрости орієнтовно на 8-10% у 2026 році. Мінімальна ціна в популярних супермаркетах зафіксувалася на рівні майже 35 грн за кілограм, а середня — на 47,87 грн.

Також ми писали, чого чекати споживачам від цін на курячі яйця найближчим часом. У річному розрізі продукт подорожчав на 12,83%, якщо порівнювати середньомісячну вартість у січні 2025-го та 2026-го.

АТБ супермаркет ціни на продукты Сільпо знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
