Главная Экономика Продукты со скидками — что можно найти в супермаркетах дешевле

Продукты со скидками — что можно найти в супермаркетах дешевле

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:02
Новые цены на продукты в супермаркетах — что отдают в АТБ и Сільпо со скидками
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно обновляют цены на популярные продукты, стимулируя потребителей активнее покупать товары. Благодаря выгодным скидкам посетители магазинов могут экономить семейный бюджет. Мы узнали, что отдают намного дешевле в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 24 января.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных позициях в ассортименте известных супермаркетов со сниженными ценами.

Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Потребителям стоит регулярно отслеживать акционные предложения, дабы экономить средства. На некоторые базовые продукты устанавливают скидки около 50% и более. Это не говорит об окончании срока годности или других негативных качествах товара. Супермаркеты так пытаются быстро освободить места на полках для нового ассортимента.

Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо, чтобы узнать, какие продукты отдают по выгодным ценам. По состоянию на 24 января результат оказался таким:

  • кофе молотый — 159 грн вместо 294 грн (-46%, Сільпо);
  • чипсы картофельные — 29,90 грн вместо 55,30 грн (-45%, АТБ);
  • мороженое двухслойное — 35,90 грн вместо 65,90 грн (-45%, АТБ);
  • сыр 45% из коровьего молока — 169 грн вместо 284 грн (-40%, Сільпо);
  • кукуруза сахарная консервированная — 39,99 грн вместо 66,99 грн (-40%, Сільпо);
  • наггетсы куриные — 82,90 грн вместо 138,90 грн (-40%, АТБ);
  • йогурт — 99,90 грн вместо 159 грн (-37%, Сільпо);
  • чай черный байховый — 50,60 грн вместо 78,40 грн (-35%, АТБ);
  • вино полусухое красное — 155,40 грн вместо 238,30 грн (-34%, АТБ);
  • томаты — 64,79 грн вместо 89,99 грн (-28%, Сільпо).
Продукты со скидками — что можно найти в супермаркетах дешевле - фото 1
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Что будет с ценами на цитрусовые

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, чего ждать украинцам от стоимости цитрусовых до конца февраля 2026 года. Цены на различные фрукты могут удивить потребителей. Например, мандарины подешевеют до 35-50 грн/кг, поскольку спадет спрос после рождественско-новогодних праздников.

"Апельсины сохраняют стабильный спрос в зимний период, в частности в сегменте HoReCa. Поэтому резких ценовых колебаний не ожидается. Цены останутся на текущем уровне или немного вырастут", — отметила эксперт.

Лимоны не теряют востребованность на потребительском рынке Украины в течение года, поэтому стоимость может немного подняться, учитывая потребности импорта. В конце зимы-2026 продукт будет стоить ориентировочно на 10% дороже, чем в январе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость гречки в Украине может вырасти ориентировочно на 8-10% в 2026 году. Минимальная цена в популярных супермаркетах зафиксировалась на уровне почти 35 грн за килограмм, а средняя — на 47,87 грн.

Также мы писали, чего ждать потребителям от цен на куриные яйца в ближайшее время. В годовом разрезе продукт подорожал на 12,83%, если сравнивать среднемесячную стоимость в январе 2025-го и 2026-го.

АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
