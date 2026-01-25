Парадокс у супермаркетах — чому деякі закордонні товари дешевші за українські

Продукти на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі дедалі частіше помічають ситуації, коли імпортні продукти в магазинах коштують дешевше за вітчизняні аналоги. Це викликає подив і запитання: як товар, доставлений з-за кордону, може бути доступнішим за продукцію місцевих виробників.

Про те, чому деякі імпортні товари можуть коштувати дешевше за вітчизняні аналоги та що впливає на кінцеву вартість таких продуктів, сайту Новини.LIVE розповів економіст Володимир Чиж.

Чому деякі закордонні товари коштують дешевше за українські

За його словами, однією з ключових причин нижчої ціни імпортних товарів є великі обсяги виробництва. У багатьох країнах харчова промисловість працює у значно більших масштабах, ніж в Україні. Тому це дозволяє виробникам зменшувати собівартість одиниці продукції коштом масового випуску, автоматизації та оптимізації процесів.

"Українські виробники, особливо малі та середні, часто не мають такого ефекту масштабу, що робить їхню продукцію дорожчою", — зазначив економіст.

Володимир Чиж також нагадав, що у низці країн виробники активно підтримуються державою.

"Субсидії, податкові пільги та компенсації витрат дозволяють виробникам знижувати ціни на внутрішньому та зовнішньому ринках. В Україні рівень державної підтримки виробників залишається обмеженим, що також впливає на кінцеву вартість продуктів", — додав експерт.

Курсові коливання, імпортні контракти та логістика

На ціну імпортних товарів впливає курс валют, зазначає економіст. Тому у певні періоди вигідні валютні умови або довгострокові контракти, укладені за нижчим курсом, дозволяють імпортерам продавати продукцію дешевше. Водночас українські виробники змушені реагувати на зростання витрат у гривні на:

пальне;

енергоносії;

упаковку та логістику.

Внутрішня логістика в Україні часто дорожча через війну, стан інфраструктури, дефіцит пального або сезонні фактори.

"Парадоксально, але доставка великих партій товару з-за кордону іноді обходиться дешевше, ніж транспортування продукції всередині країни. Це пояснюється добре налагодженими міжнародними логістичними маршрутами, високою конкуренцією серед перевізників та довготривалими контрактами", — зазначив економіст.

Конкуренція та цінова стратегія

Імпортні бренди, за словами експерта, нерідко заходять на український ринок із демпінговими цінами, щоб швидко зайняти частку ринку та привернути увагу споживачів. Українські ж виробники зазвичай не мають фінансового запасу для тривалого зниження цін без втрати прибутковості.

Податки та регуляторні витрати

Виробництво продуктів харчування в Україні супроводжується низкою регуляторних вимог, які збільшують витрати бізнесу.

"Сертифікація, перевірки, енергетичні витрати та адміністративні процедури закладаються у кінцеву ціну товару", — додав Чиж.

Як війна і блекаути впливають на вартість української продукції

Економіст нагадав, що тривалі відключення електроенергії, вимушений перехід виробників на генератори, а також всі фактори, що пов'язані з війною — релокація підприємства, нестача працівників, руйнування підприємств через обстріли здорожчують кінцеву собівартість української продукції в супермаркетах.

"Вибір між імпортним і українським товаром — це не лише питання ціни, а й питання балансу. Підтримка українських виробників сприяє розвитку економіки та збереженню робочих місць, однак для споживачів у період економічної нестабільності, на жаль, доступність продуктів часто стає вирішальним фактором", — резюмував експерт.

Попри це Володимир Чиж радить все ж по можливості купувати українські товари. Бо це і питання надходжень податків до бюджету, які сплачують наші виробники, та й в цілому, свідома громадянська позиція під час війни.

