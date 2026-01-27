Цены на авокадо могут неприятно удивить — к чему готовиться в ближайшее время

Покупатель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохраняется стабильный спрос на авокадо. Учитывая востребованность этого популярного продукта, эксперты прогнозируют его подорожание до конца зимы 2026 года. Однако все будет зависеть от себестоимости логистики.

Об этом рассказала товаровед Лилия Быстрицкая в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что будет с ценами на авокадо

Потребительский рынок Украины частично зависит от импорта, курса валют и логистики. Спрос на авокадо не снижается в течение года, поэтому неудивительно, что в зимний период цены могут вырасти. В целом среди всех фруктов именно этот продукт всегда был одним из самых дорогих.

"Цены до конца зимы могут вырасти из-за стабильного спроса и высокой себестоимости логистики. Ожидаем, что рост на отдельные виды авокадо может достичь 20%", — отметила Быстрицкая.

По ее словам, наибольшие шансы на подорожание в ближайшее время имеют яблоки премиум-сегмента, лимоны и авокадо, тогда как мандарины даже упадут в цене после пиковых продаж на рождественско-новогодние праздники. Резких скачков не прогнозируется, разве что произойдут существенные изменения в валютном курсе или логистике.

Сколько стоит авокадо в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит килограмм авокадо или поштучный продукт по состоянию на 27 января 2026 года. Результат оказался таким:

Ашан — 41,90 грн/шт;

Метро — 49 грн/шт;

Новус — 49,99 грн/шт;

МегаМаркет — 79,40 грн/шт;

Сільпо — 89,99 грн/шт;

Варус — 214,90 грн/кг;

АТБ — 224,95 грн/кг;

Фора — 262,90 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета актуальных скидок. Украинцам советуют не надеяться на падение стоимости до конца зимы, поскольку импортные запасы сокращаются, а новые поставки будут реализовать уже с заложенными новыми затратами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на сезонные фрукты в Украине будут меняться до конца февраля 2026 года. Лимоны подорожают ориентировочно на 10%, апельсины останутся стабильными, а мандарины могут ощутимо подешеветь.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца. В украинских супермаркетах поштучный продукт то дорожает, то дешевеет, однако фасованные яйца поймали восходящий тренд в январе.