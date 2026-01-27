Ціни на авокадо можуть неприємно здивувати — до чого готуватися незабаром

Покупець у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні зберігається стабільний попит на авокадо. Враховуючи затребуваність цього популярного продукту, експерти прогнозують його дорожчання до кінця зими 2026 року. Проте все залежатиме від собівартості логістики.

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на авокадо

Споживчий ринок України частково залежить від імпорту, курсу валют і логістики. Попит на авокадо не знижується протягом року, тому не дивно, що в зимовий період ціни можуть вирости. Загалом серед усіх фруктів саме цей продукт завжди був одним із найдорожчих.

"Ціни до кінця зими можуть зрости через стабільний попит та високу собівартість логістики. Очікуємо, що зростання на окремі види авокадо може сягнути 20%", — зазначила Бистрицька.

За її словами, найбільші шанси на здорожчання найближчим часом мають яблука преміум-сегмента, лимони та авокадо, тоді як мандарини навіть впадуть у ціні після пікових продажів на різдвяно-новорічні свята. Різких стрибків не прогнозується, хіба що відбудуться суттєві зміни у валютному курсі або логістиці.

Скільки коштують авокадо в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з'ясували, скільки мінімально коштує кілограм авокадо чи поштучний продукт станом на 27 січня 2026 року. Результат виявився таким:

Ашан — 41,90 грн/шт.;

Метро — 49 грн/шт.;

Новус — 49,99 грн/шт.;

МегаМаркет — 79,40 грн/шт.;

Сільпо — 89,99 грн/шт.;

Варус — 214,90 грн/кг.;

АТБ — 224,95 грн/кг.;

Фора — 262,90 грн/кг.

Зауважимо, ціни вказані без урахування актуальних знижок. Українцям радять не сподіватися на падіння вартості до кінця зими, оскільки імпортні запаси скорочуються, а нові поставки будуть реалізувати вже з закладеними новими витратами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на сезонні фрукти в Україні будуть змінюватися до кінця лютого 2026 року. Лимони подорожчають орієнтовно на 10%, апельсини залишаться стабільними, а мандарини можуть відчутно подешевшати.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця. В українських супермаркетах поштучний продукт то дорожчає, то дешевшає, однак фасовані яйця спіймали висхідний тренд у січні.