Супермаркети запропонували продукти зі знижками — на що знизили ціни в АТБ і Сільпо

Супермаркети переписали ціни на продукти — що віддають зі знижками до 50%
Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на улюблені продукти споживачів. Завдяки акційним пропозиціям покупці можуть економити, а менші витрати стимулюють до більшого наповнення товарної корзини.
Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, які віддають зі знижками станом на четвер, 29 січня.
Вигідні знижки в супермаркетах
Ми промоніторили онлайн-магазини двох популярних мереж і з'ясували, які затребувані товари коштують набагато дешевше. Часто споживачі думають, що знижки — ознака гіршої якості або закінчення терміну придатності, однак це помилкові враження.
Насправді супермаркети встановлюють акції з тривіальною метою — швидше звільнити місця на полицях для нового асортименту. Тому не слід обходити знижки стороною, адже вони допомагають ефективніше керувати власним бюджетом.
Станом на 29 січня в АТБ і Сільпо відвідувачам пропонують такі товари зі зниженими цінами:
- морозиво 0,5 кг — 104,90 грн замість 213,90 грн (-50%, АТБ);
- пельмені 0 з м'ясом індички — 111,90 грн замість 205,90 грн (-45%, АТБ);
- кава 1 кг у зернах — 565,90 грн замість 1 015,30 грн (-44%, АТБ);
- бекон — 79,90 грн замість 139 грн (-43%, Сільпо);
- вершкове масло — 74,99 грн замість 129 грн (-42%, Сільпо);
- майонезний соус — 23,80 грн замість 39,80 грн (-40%, АТБ);
- хамон — 119 грн замість 199 грн (-40%, Сільпо);
- ковбаса — 36,90 грн замість 62,50 грн (-40%, АТБ);
- приправа базилік — 15,99 грн замість 25,19 грн (-37%, Сільпо);
- йогурт — 54,90 грн змість 78,49 грн (-30%, Сільпо).
Вплив війни та блекаутів на ціни
Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чи впливають масштабні відключення світла на вартість вітчизняної продукції. За його словами, супермаркети вимушені піднімати ціни на товари через фактори, пов'язані з повномасштабною війною: переходом на генератори, релокацію підприємств, нестачу працівників тощо.
"Вибір між імпортним та українським товаром — це не лише питання ціни, а й питання балансу. Підтримка українських виробників сприяє розвитку економіки та збереженню робочих місць, однак для споживачів доступність продуктів часто стає вирішальним фактором", — зазначив експерт.
Володимир Чиж радить купувати товари українського виробництва, якщо є можливість. Завдяки цьому державний бюджет поповнюється податками, які сплачує бізнес, а громадянська позиція під час війни стає більш свідомою.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ціни на курячі яйця продовжують зростати у січні 2026 року. Споживачі можуть заощаджувати кошти, обираючи поштучний продукт замість фасованого. Але не варто чекати різкого здешевлення яєць найближчим часом.
Також ми писали, що буде з цінами на цитрусові в лютому 2026 року. Попит на мандарини впаде, тому вартість опуститися до 35-50 грн за кілограм. Натомість лимони можуть подорожчати на 10% і більше.
Читайте Новини.LIVE!