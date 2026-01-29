Супермаркети запропонували продукти зі знижками — на що знизили ціни в АТБ і Сільпо

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на улюблені продукти споживачів. Завдяки акційним пропозиціям покупці можуть економити, а менші витрати стимулюють до більшого наповнення товарної корзини.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 позицій в асортиментах АТБ і Сільпо, які віддають зі знижками станом на четвер, 29 січня.

Вигідні знижки в супермаркетах

Ми промоніторили онлайн-магазини двох популярних мереж і з'ясували, які затребувані товари коштують набагато дешевше. Часто споживачі думають, що знижки — ознака гіршої якості або закінчення терміну придатності, однак це помилкові враження.

Насправді супермаркети встановлюють акції з тривіальною метою — швидше звільнити місця на полицях для нового асортименту. Тому не слід обходити знижки стороною, адже вони допомагають ефективніше керувати власним бюджетом.

Станом на 29 січня в АТБ і Сільпо відвідувачам пропонують такі товари зі зниженими цінами:

морозиво 0,5 кг — 104,90 грн замість 213,90 грн (-50%, АТБ);

пельмені 0 з м'ясом індички — 111,90 грн замість 205,90 грн (-45%, АТБ);

кава 1 кг у зернах — 565,90 грн замість 1 015,30 грн (-44%, АТБ);

бекон — 79,90 грн замість 139 грн (-43%, Сільпо);

вершкове масло — 74,99 грн замість 129 грн (-42%, Сільпо);

майонезний соус — 23,80 грн замість 39,80 грн (-40%, АТБ);

хамон — 119 грн замість 199 грн (-40%, Сільпо);

ковбаса — 36,90 грн замість 62,50 грн (-40%, АТБ);

приправа базилік — 15,99 грн замість 25,19 грн (-37%, Сільпо);

йогурт — 54,90 грн змість 78,49 грн (-30%, Сільпо).

Продукти в АТБ зі знижкою. Фото: скриншот

Вплив війни та блекаутів на ціни

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чи впливають масштабні відключення світла на вартість вітчизняної продукції. За його словами, супермаркети вимушені піднімати ціни на товари через фактори, пов'язані з повномасштабною війною: переходом на генератори, релокацію підприємств, нестачу працівників тощо.

"Вибір між імпортним та українським товаром — це не лише питання ціни, а й питання балансу. Підтримка українських виробників сприяє розвитку економіки та збереженню робочих місць, однак для споживачів доступність продуктів часто стає вирішальним фактором", — зазначив експерт.

Володимир Чиж радить купувати товари українського виробництва, якщо є можливість. Завдяки цьому державний бюджет поповнюється податками, які сплачує бізнес, а громадянська позиція під час війни стає більш свідомою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця продовжують зростати у січні 2026 року. Споживачі можуть заощаджувати кошти, обираючи поштучний продукт замість фасованого. Але не варто чекати різкого здешевлення яєць найближчим часом.

Також ми писали, що буде з цінами на цитрусові в лютому 2026 року. Попит на мандарини впаде, тому вартість опуститися до 35-50 грн за кілограм. Натомість лимони можуть подорожчати на 10% і більше.