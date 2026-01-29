Супермаркеты предложили продукты со скидками — на что снизили цены в АТБ и Сільпо

Супермаркеты переписали цены на продукты — что отдают со скидками до 50%
Украинские супермаркеты регулярно устанавливают выгодные скидки на любимые продукты потребителей. Благодаря акционным предложениям покупатели могут экономить, а меньшие расходы стимулируют к большему наполнению товарной корзины.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 позициях в ассортименте АТБ и Сільпо, которые отдают со скидками по состоянию на четверг, 29 января.
Выгодные скидки в супермаркетах
Мы промониторили онлайн-магазины двух популярных сетей и выяснили, какие востребованные товары стоят намного дешевле. Часто потребители думают, что скидки — признак худшего качества или окончания срока годности, однако это ошибочные впечатления.
На самом деле супермаркеты устанавливают акции с тривиальной целью — быстрее освободить места на полках для нового ассортимента. Поэтому не следует обходить скидки стороной, ведь они помогают эффективнее управлять собственным бюджетом.
По состоянию на 29 января в АТБ и Сільпо посетителям предлагают такие товары со сниженными ценами:
- мороженое 0,5 кг — 104,90 грн вместо 213,90 грн (-50%, АТБ);
- пельмени 0 с мясом индейки — 111,90 грн вместо 205,90 грн (-45%, АТБ);
- кофе 1 кг в зернах — 565,90 грн вместо 1 015,30 грн (-44%, АТБ);
- бекон — 79,90 грн вместо 139 грн (-43%, Сільпо);
- сливочное масло — 74,99 грн вместо 129 грн (-42%, Сільпо);
- майонезный соус — 23,80 грн вместо 39,80 грн (-40%, АТБ);
- хамон — 119 грн вместо 199 грн (-40%, Сільпо);
- колбаса — 36,90 грн вместо 62,50 грн (-40%, АТБ);
- приправа базилик — 15,99 грн вместо 25,19 грн (-37%, Сільпо);
- йогурт — 54,90 грн вместо 78,49 грн (-30%, Сільпо).
Влияние войны и блэкаутов на цены
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, влияют ли масштабные отключения света на стоимость отечественной продукции. По его словам, супермаркеты вынуждены поднимать цены на товары из-за факторов, связанных с полномасштабной войной: переходом на генераторы, релокацией предприятий, нехваткой работников и пр.
"Выбор между импортным и украинским товаром — это не только вопрос цены, но и вопрос баланса. Поддержка украинских производителей способствует развитию экономики и сохранению рабочих мест, однако для потребителей доступность продуктов часто становится решающим фактором", — отметил эксперт.
Владимир Чиж советует покупать товары украинского производства, если есть возможность. Благодаря этому государственный бюджет пополняется налогами, которые платит бизнес, а гражданская позиция во время войны становится более сознательной.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, цены на куриные яйца продолжают расти в январе 2026 года. Потребители могут экономить средства, выбирая поштучный продукт вместо фасованного. Но не стоит ждать резкого удешевления яиц в ближайшее время.
Также мы писали, что будет с ценами на цитрусовые в феврале 2026 года. Спрос на мандарины упадет, поэтому стоимость опуститься до 35-50 грн за килограмм. Зато лимоны могут подорожать на 10% и более.
