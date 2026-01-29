Цены на яйца в Украине и ЕС — как отличаются расходы в Польше, Италии и Венгрии (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине происходят умеренные колебания цен на яйца. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость товаров то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, в зависимости от общей ситуации на потребительском рынке. Мы узнали сколько минимально стоит упаковка яиц в конце января 2026 года и сравнили цены с несколькими странами ЕС.

Цены на яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,16-83,95 грн (на 29 января). По сравнению с предыдущим месяцем цена поднялась на 0,94%, что говорит о торможении восходящего тренда. Однако ощутимого удешевления в ближайшее время ожидать не стоит.

Мы промониторили онлайн-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, какие минимальные суммы придется заплатить потребителям за упаковку яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 67,90 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн;

Метро — 81 грн.

Минимальные цены на яйца в Украине. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в ЕС

В течение 2025 года Украина экспортировала в Европу 2,05 млрд куриных яиц, что на 65,6% больше, чем в 2024-м. По информации Союза птицеводов Украины, самыми активными покупателями были Испания (16,4%), Великобритания (11,9%), Чехия (10,3%), Польша (10,0%), Хорватия (8,7%) и Израиль (7,8%).

Поскольку ЕС частично питается украинским продуктом, нет ничего удивительного в том, что цены там намного выше. Например, в Италии упаковка из 6 штук обойдется в 1,69 евро (около 86 грн по официальному курсу НБУ), а 10 штук стоят 2,19 евро (112 грн).

Цены на яйца в Италии. Фото: Новини.LIVE

В соседней стране — Венгрии — цена обычной упаковки колеблется от 799 до 899 форинтов (107-120 грн), а за 30 яиц придется заплатить 2 355 форинтов, что эквивалентно 316 грн. Для сравнения, в Сільпо упаковка из 30 штук стоит 225,57 грн (на конец января 2026 года).

Цены на яйца в Венгрии. Фото: Новини.LIVE

Потребители в Польше отдают 11,49 злотых (140 грн) в среднем за 10 яиц. В целом Украина смогла усилить торговое присутствие на европейском рынке, ведь доля стран ЕС в вопросе объема экспорта этого продукта достигла 73,4% по итогам 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

