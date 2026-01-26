Нові правила перетину кордону з Польщею — скільки платитимуть українці за в'їзд з 2026 року

Люди проходять перевірку на кордоні. Фото: УНІАН

У 2026 році для подорожей до Польщі та інших країн Шенгенської зони запрацюють нові правила в’їзду. Мандрівникам потрібно буде отримати обов'язковий дозвіл в рамках Європейської системи інформації та авторизації подорожей — ETIAS.

Про те, коли та скільки українці платитимуть за в'їзд до Польщі, розповіли на сайті ETIAS.COM.

Коли зміняться правила в'їзду до Польщі

ETIAS — це не віза, а електронний дозвіл на короткострокові поїздки для громадян країн із безвізовим режимом з ЄС, зокрема й України. Без нього в’їхати до Польщі буде неможливо.

Обов’язкове оформлення ETIAS планують запровадити наприкінці 2026 року. Після цього, українці перед поїздкою до Польщі повинні будуть подати онлайн-заявку та отримати електронне підтвердження.

Скільки доведеться заплатити за дозвіл на в'їзд

На сайті Європейської Комісії зазначається, що вартість подання заявки на ETIAS становитиме 20 євро з особи. Плата стягуватиметься за кожного мандрівника окремо — сімейних або групових заявок не передбачено. Однак від сплати збору звільняються:

люди старші 70 років;

діти та підлітки до 18 років;

члени сімей громадян ЄС або осіб, які мають право на вільне пересування в межах Євросоюзу.

Вартість електронних дозволів на в'їзд в інших країнах. Фото: Скриншот/ETIAS.COM

У Єврокомісії зазначають, що впровадження ETIAS має на меті посилення безпеки кордонів та спрощення контролю для мандрівників, а сам збір є значно нижчим за вартість традиційних віз.

На який термін видаватимуть дозвіл

Отриманий ETIAS буде чинним до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта — залежно від того, що настане раніше. Протягом цього часу можна буде багаторазово в’їжджати до Польщі та інших країн Шенгену, перебуваючи не більше 90 днів у межах 180-денного періоду.

Якщо паспорт буде замінено, дозвіл доведеться оформлювати заново та повторно сплачувати збір.

У разі відмови в наданні ETIAS або помилки в анкеті (наприклад, неправильний номер паспорта) кошти не повертаються, а для поїздки потрібно буде подавати нову заявку з новою оплатою.

Таким чином, уже з кінця 2026 року українцям варто закладати додаткові витрати на поїздки до Польщі та планувати подорожі з урахуванням нових правил.

