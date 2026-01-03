Гроші за в'їзд до Німеччини — скільки платитимуть українці з 2026 року

Черга на паспортний контроль. Фото: УНІАН

У 2026 році громадянам України, які планують подорожі до Німеччини та інших країн ЄС, потрібно буде заздалегідь оформлювати електронний дозвіл на в’їзд через систему ETIAS. Це правило стосується всіх країн, що мають безвізовий режим з Євросоюзом.

Про те, коли українцям доведеться платити за в'їзд до Німеччини та скільки це коштуватиме, зазначається на сайті ETIAS.COM.

Що таке ETIAS та як це працюватиме

ETIAS — це не віза, а попередній електронний дозвіл для короткострокових поїздок до 90 днів протягом 180 днів. Він діятиме для 30 європейських країн, зокрема Німеччини, Франції, Італії та інших популярних напрямків.

Щоб отримати дозвіл, потрібно подати онлайн-заявку ще до поїздки. Після схвалення інформація зберігається в електронній системі та автоматично прив’язується до паспорта мандрівника.

Дозвіл ETIAS діє до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта — залежно від того, що настане раніше. Протягом цього часу можна багаторазово подорожувати до країн-учасниць без повторного оформлення.

Якщо паспорт буде замінено, доведеться оформлювати новий дозвіл і знову платити збір. Якщо не виникне нових затримок, запуск системи ETIAS відбудеться наприкінці 2026 року.

Скільки коштуватиме отримати ETIAS

Європейська Комісія підтвердила, що у 2026 році ціна залишиться незмінною — 20 євро. Однак від сплати звільняються:

діти до 18 років;

люди віком від 70 років.

Збір покриває роботу системи, обробку даних та перевірки безпеки ще до прибуття мандрівника в ЄС. Кожна людина подає заявку окремо — навіть під час сімейних або групових поїздок.

Чи можна буде повернути сплачені кошти

Сплачений збір не повертається. Гроші не відшкодовують у разі:

відмови в дозволі;

анулювання ETIAS;

помилок у заявці (наприклад, неправильні паспортні дані).

У разі відмови заявник отримає пояснення та інформацію про можливість подати апеляцію, але без повернення коштів.

У Єврокомісії зазначають, що плата за ETIAS значно нижча, ніж витрати на оформлення звичайної візи, але водночас допомагає посилити безпеку кордонів ЄС.

