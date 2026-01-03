Деньги за въезд в Германию — сколько будут платить украинцы с 2026 года

Очередь на паспортный контроль. Фото: УНИАН

В 2026 году гражданам Украины, которые планируют путешествия в Германию и другие страны ЕС, нужно будет заранее оформлять электронное разрешение на въезд через систему ETIAS. Это правило касается всех стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

О том, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить, отмечается на сайте ETIAS.COM.

Реклама

Читайте также:

Что такое ETIAS и как это будет работать

ETIAS — это не виза, а предварительное электронное разрешение для краткосрочных поездок до 90 дней в течение 180 дней. Он будет действовать для 30 европейских стран, в частности Германии, Франции, Италии и других популярных направлений.

Чтобы получить разрешение, нужно подать онлайн-заявку еще до поездки. После одобрения информация сохраняется в электронной системе и автоматически привязывается к паспорту путешественника.

Разрешение ETIAS действует до трех лет или до окончания срока действия паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше. В течение этого времени можно многократно путешествовать в страны-участницы без повторного оформления.

Если паспорт будет заменен, придется оформлять новое разрешение и снова платить сбор. Если не возникнет новых задержек, запуск системы ETIAS состоится в конце 2026 года.

Сколько будет стоить получить ETIAS

Европейская Комиссия подтвердила, что в 2026 году цена останется неизменной — 20 евро. Однако от уплаты освобождаются:

дети до 18 лет;

люди в возрасте от 70 лет.

Сбор покрывает работу системы, обработку данных и проверки безопасности еще до прибытия путешественника в ЕС. Каждый человек подает заявку отдельно — даже во время семейных или групповых поездок.

Можно ли будет вернуть уплаченные средства

Оплаченный сбор не возвращается. Деньги не возмещают в случае:

отказа в разрешении;

аннулирования ETIAS;

ошибок в заявке (например, неправильные паспортные данные).

В случае отказа заявитель получит объяснения и информацию о возможности подать апелляцию, но без возврата средств.

В Еврокомиссии отмечают, что плата за ETIAS значительно ниже, чем расходы на оформление обычной визы, но в то же время помогает усилить безопасность границ ЕС.

Ранее мы писали, что возвращаясь в Украину, граждане могут ввозить валюту, но на границе часто возникают трудности. Это происходит из-за недопустимой суммы денег, отсутствия подтверждающих документов или несоблюдения других правил.

Также мы рассказывали, что многие украинцы длительное время живут за границей и легально получают право на второе гражданство. Например, в Германии его можно приобрести через натурализацию, если выполнить все установленные условия.