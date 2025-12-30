Пересечение границы Украины с наличными — сколько валюты можно ввезти в 2026

Автомобили на границе. ГПСУ/Facebook

Возвращаясь из-за границы, наши граждане могут ввозить в Украину валютные ценности. Однако в пункте пропуска нередко возникают проблемы, связанные с наличными. Например, относительно суммы, наличия документов и осуществления обязательных процедур.

Сколько валюты можно ввезти в Украину по состоянию на 2026 год, рассказали в Государственной таможенной службе.

Максимальная сумма для ввоза

Иностранцам и украинцам не стоит волноваться относительно ограничений на перемещение валютных ценностей через государственную границу. Лимита на сумму, которую физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, законодательством не установлено.

Иными словами, транспортировать разрешается сколько угодно наличности. Однако следует знать, что в случае превышения определенной суммы обязательно нужно ее задекларировать То есть заполнить специальный документ для таможенного контроля и оформления валюты.

"Письменное декларирование осуществляется, если вы перемещаете валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро", — констатировали специалисты ГПСУ.

Отметим, речь идет не только о европейской валюте, но и гривне, долларе, злотых, франках и пр. Размер пересчитывается в евро по официальному или кросс-курсу, действующему на дату пересечения государственной границы.

Какие документы нужно предоставить

Декларация — не единственная обязанность, которую накладывают на физических лиц в случае ввоза значительной наличной суммы. От резидентов Украины требуют документы, подтверждающие происхождение денег, например:

выписку с банковского счета;

квитанцию о снятии наличных денег;

справку о валютно-обменной операции.

Эти документы должны быть действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия или покупки банкнот. А нерезиденты могут предоставить только декларацию и паспорт гражданина, подтверждения происхождения денег от них не требуют.

Что еще нужно знать украинцам

