Можно ли получить наследство в Украине за границей в 2026 году

Можно ли получить наследство в Украине за границей в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 11:35
Наследство в Украине — придется ли возвращаться из-за границы, чтобы получить имущество в 2026
Пожилой мужчина подписывает документ. Фото: Freepik

После полномасштабного вторжения многие граждане Украины были вынуждены выехать за границу. Поэтому часто возникает вопрос, могут ли они получить наследство не возвращаясь домой.

О том, могут ли украинцы получить наследство за рубежом и как это сделать в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Читайте также:

Можно ли получить наследство за границей 

Получить наследство, находясь за границей, по его словам возможно. Для этого не обязательно лично приезжать в Украину.

"Даже при наличии нарушений миграционных правил, наследственные права сохраняются, если соблюдена процедура принятия наследства", — уточнил юрист.

При этом важно успеть подать заявление о принятии наследства в 6-месячный период с момента смерти человека. Если пропустить эти сроки, получить имущество без решения суда будет невозможно.

Как получить наследство человеку, который находится за границей

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что подать заявление на принятие наследства по доверенности невозможно. Однако это не означает, что наследникам придется возвращаться в Украину, чтобы получить имущество.

Олег Козляк назвал основные шаги, которые нужно осуществить, чтобы получить наследство в Украине гражданам, находящимся за рубежом:

  1. Подача заявления о принятии наследства через консульское учреждение Украины за рубежом.
  2. Оформление доверенности на представителя в Украине (нотариально заверенной и легализованной).
  3. Отправка заявления по почте при условии нотариального заверения подписи.

После принятия наследства дальнейшее оформление имущественных прав может осуществляться через уполномоченное лицо.

Ранее мы писали, что оформление наследства — это сложное юридическое дело, требующее ряда документов. Без них наследники не смогут законно получить имущество.

Также мы рассказывали, что вопрос о возможности не передавать наследство детям волнует некоторых людей. Обычно это связано с семейными ссорами или намерением завещать имущество другому лицу. Но в реальной жизни такое решение имеет много юридических нюансов и не всегда является возможным.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
