Наследство в Украине — придется ли возвращаться из-за границы, чтобы получить имущество в 2026

После полномасштабного вторжения многие граждане Украины были вынуждены выехать за границу. Поэтому часто возникает вопрос, могут ли они получить наследство не возвращаясь домой.

О том, могут ли украинцы получить наследство за рубежом и как это сделать в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн объяснил юрист Олег Козляк.

Можно ли получить наследство за границей

Получить наследство, находясь за границей, по его словам возможно. Для этого не обязательно лично приезжать в Украину.

"Даже при наличии нарушений миграционных правил, наследственные права сохраняются, если соблюдена процедура принятия наследства", — уточнил юрист.

При этом важно успеть подать заявление о принятии наследства в 6-месячный период с момента смерти человека. Если пропустить эти сроки, получить имущество без решения суда будет невозможно.

Как получить наследство человеку, который находится за границей

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что подать заявление на принятие наследства по доверенности невозможно. Однако это не означает, что наследникам придется возвращаться в Украину, чтобы получить имущество.

Олег Козляк назвал основные шаги, которые нужно осуществить, чтобы получить наследство в Украине гражданам, находящимся за рубежом:

Подача заявления о принятии наследства через консульское учреждение Украины за рубежом. Оформление доверенности на представителя в Украине (нотариально заверенной и легализованной). Отправка заявления по почте при условии нотариального заверения подписи.

После принятия наследства дальнейшее оформление имущественных прав может осуществляться через уполномоченное лицо.

