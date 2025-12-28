Спадщина в Україні — чи доведеться повертатись з-за кордону, щоб отримати майно у 2026

Чоловік похилого віку підписує документ. Фото: Freepik

Після повномасштабного вторгнення багато громадян України були вимушені виїхати за кордон. Через це часто виникає запитання, чи можуть вони отримати спадщину не повертаючись додому.

Про те, чи можуть українці отримати спадщину за кордоном та як це зробити у 2026 році, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн пояснив юрист Олег Козляк.

Чи можна отримати спадщину за кордоном

Отримати спадщину, перебуваючи за кордоном, за його словами можливо. Для цього не обов’язково особисто приїжджати в Україну.

"Навіть за наявності порушень міграційних правил, спадкові права зберігаються, якщо дотримано процедуру прийняття спадщини", — уточнив юрист.

При цьому важливо встигнути подати заяву про прийняття спадщину у 6-місячний період з моменту смерті людини. Якщо пропустити ці строки, отримати майно без рішення суду буде неможливо.

Як отримати спадщину людині, яка перебуває за кордоном

В Міністерстві юстиції України наголошують, що подати заяву на прийняття спадщини за довіреністю неможливо. Однак це не означає, що спадкоємцям доведеться повертатись в Україну, щоб отримати майно.

Олег Козляк назвав основні кроки, які потрібно здійснити, щоб отримати спадщину в Україні громадянам, які перебувають за кордоном:

Подання заяви про прийняття спадщини через консульську установу України за кордоном. Оформлення довіреності на представника в Україні (нотаріально посвідченої та легалізованої). Надсилання заяви поштою за умови нотаріального засвідчення підпису.

Після прийняття спадщини подальше оформлення майнових прав може здійснюватися через уповноважену особу.

