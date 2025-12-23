Спадщина в Україні — кого можуть позбавити майна без їх відома у 2026 році

Чоловік показує документ людям похилого віку. Фото: Pexels

Ситуація, коли в заповіті немає імен когось із близьких родичів — це не рідкість. Закон дозволяє людині самостійно вирішувати, кому залишити своє майно. Таке рішення може залежати як від особистих стосунків, так і від життєвих обставин.

Про те, кого з українців можуть позбавити спадщини без їх відома у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Чи можна виключити людину зі спадщини без її відома

За словами експерта, чинне законодавство дозволяє позбавити спадщини кількома способами:

скласти заповіт і просто не вказати конкретну людину серед спадкоємців;

звернутися до суду, щоб визнати особу негідним спадкоємцем — наприклад, якщо вона вчиняла протиправні дії щодо спадкодавця.

"Водночас існує категорія обов’язкових спадкоємців: неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатний чоловік або дружина, яких неможливо повністю позбавити спадку навіть за заповітом", — наголосив Козляк.

Хто має право на спадщину незалежно від заповіту

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, держава гарантує обов’язкову частку спадщини для окремих родичів, навіть якщо їх не згадали в заповіті. До них належать:

непрацездатні батьки людини;

неповнолітні діти спадкодавця;

повнолітні діти з інвалідністю або підтвердженою непрацездатністю;

непрацездатний чоловік або дружина, які пережили спадкодавця.

Такі спадкоємці мають право на половину тієї частки, яку отримали б за спадкуванням за законом. Навіть якщо їх повністю виключили із заповіту, ця частка зберігається.

Втім суд може зменшити обов’язкову частку, якщо між спадкодавцем і спадкоємцем були серйозні конфлікти або існують інші важливі підстави.

Також до обов’язкової частки входять речі повсякденного користування та майно, передане за заповідальним відказом. Умови чи обмеження, прописані в заповіті, діють лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує гарантований законом мінімум.

