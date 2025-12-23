Відео
Головна Економіка Чи можуть позбавити спадщини українців без їх відома у 2026 році

Чи можуть позбавити спадщини українців без їх відома у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:06
Спадщина в Україні — кого можуть позбавити майна без їх відома у 2026 році
Чоловік показує документ людям похилого віку. Фото: Pexels

Ситуація, коли в заповіті немає імен когось із близьких родичів — це не рідкість. Закон дозволяє людині самостійно вирішувати, кому залишити своє майно. Таке рішення може залежати як від особистих стосунків, так і від життєвих обставин.

Про те, кого з українців можуть позбавити спадщини без їх відома у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Чи можна виключити людину зі спадщини без її відома

За словами експерта, чинне законодавство дозволяє позбавити спадщини кількома способами:

  • скласти заповіт і просто не вказати конкретну людину серед спадкоємців;
  • звернутися до суду, щоб визнати особу негідним спадкоємцем — наприклад, якщо вона вчиняла протиправні дії щодо спадкодавця.

"Водночас існує категорія обов’язкових спадкоємців: неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатний чоловік або дружина, яких неможливо повністю позбавити спадку навіть за заповітом", — наголосив Козляк.

Хто має право на спадщину незалежно від заповіту

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, держава гарантує обов’язкову частку спадщини для окремих родичів, навіть якщо їх не згадали в заповіті. До них належать:

  • непрацездатні батьки людини;
  • неповнолітні діти спадкодавця;
  • повнолітні діти з інвалідністю або підтвердженою непрацездатністю;
  • непрацездатний чоловік або дружина, які пережили спадкодавця.

Такі спадкоємці мають право на половину тієї частки, яку отримали б за спадкуванням за законом. Навіть якщо їх повністю виключили із заповіту, ця частка зберігається.

Втім суд може зменшити обов’язкову частку, якщо між спадкодавцем і спадкоємцем були серйозні конфлікти або існують інші важливі підстави.

Також до обов’язкової частки входять речі повсякденного користування та майно, передане за заповідальним відказом. Умови чи обмеження, прописані в заповіті, діють лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує гарантований законом мінімум.

Раніше ми писали, що процес оформлення спадщини є складним не лише з моральної сторони, а й з юридичної. Для цього потрібно зібрати обов’язкові документи, без яких право на майно оформити неможливо.

Також ми розповідали, що тема спадщини в Україні важлива як для тих, хто живе в країні, так і для українців за кордоном. Особливо багато питань виникає щодо людей, які виїхали нелегально, адже не зрозуміло, чи мають вони право отримати спадок.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
