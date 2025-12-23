Наследство в Украине — кого могут лишить имущества без их ведома в 2026 году

Мужчина показывает документ пожилым людям. Фото: Pexels

Ситуация, когда в завещании нет имен кого-то из близких родственников — это не редкость. Закон позволяет человеку самостоятельно решать, кому оставить свое имущество. Такое решение может зависеть как от личных отношений, так и от жизненных обстоятельств.

О том, кого из украинцев могут лишить наследства без их ведома в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Можно ли исключить человека из наследства без его ведома

По словам эксперта, действующее законодательство позволяет лишить наследства несколькими способами:

составить завещание и просто не указать конкретного человека среди наследников;

обратиться в суд, чтобы признать лицо недостойным наследником — например, если оно совершало противоправные действия в отношении наследодателя.

"В то же время существует категория обязательных наследников: несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, которых невозможно полностью лишить наследства даже по завещанию", — подчеркнул Козляк.

Кто имеет право на наследство независимо от завещания

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, государство гарантирует обязательную долю наследства для отдельных родственников, даже если их не упомянули в завещании. К ним относятся:

нетрудоспособные родители человека;

несовершеннолетние дети наследодателя;

совершеннолетние дети с инвалидностью или подтвержденной нетрудоспособностью;

нетрудоспособный супруг или супруга, которые пережили наследодателя.

Такие наследники имеют право на половину той доли, которую получили бы при наследовании по закону. Даже если их полностью исключили из завещания, эта доля сохраняется.

Впрочем, суд может уменьшить обязательную долю, если между наследодателем и наследником были серьезные конфликты или существуют другие важные основания.

Также в обязательную долю входят вещи повседневного пользования и имущество, переданное по завещательному отказу. Условия или ограничения, прописанные в завещании, действуют только в отношении той части наследства, которая превышает гарантированный законом минимум.

