Наследство в 2026 — без каких документов не получится оформить право собственности на имущество

Мужчина просматривает документы. Фото: Pexels

Оформление наследства — это не только эмоционально сложный процесс, но и серьезная юридическая процедура. Она предполагает наличие у наследников ряда документов, без которых оформить право собственности на имущество не удастся.

О том, без каких документов украинцы не смогут получить наследство в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте также:

Без каких документов не получится получить наследство в 2026 году

Для оформления наследства в 2026 году, по словам эксперта, обязательными остаются следующие документы:

свидетельство о смерти наследодателя;

паспорт и идентификационный код наследника;

справка о последнем месте жительства умершего;

документ, подтверждающий родственные связи или завещание;

правоустанавливающие документы на имущество (при наличии).

"Без подачи заявления о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя оформление наследства будет невозможным без решения суда", — напомнил Козляк.

Как происходит наследование по завещанию

Завещание — это личное распоряжение человека на случай его смерти (согласно статье 1233 Гражданского кодекса Украины). Главная особенность завещания в том, что его можно составить только лично, без представителя или доверенного лица.

Человек, который составляет завещание, может сообщить о нем своих наследников или других заинтересованных лиц, а может и не разглашать свою волю. Это не влияет на силу завещания.

Завещатель имеет право включить в завещание свои права и обязанности на момент его составления, а также те, которые могут возникнуть в будущем. Кроме того, он может поставить условия получения имущества для наследников, например: хранение личных документов, организации погребения или выполнения определенных общественно полезных действий.

Завещатель может выбрать своими наследниками кого-либо:

родственников;

знакомых;

других лиц, независимо от того, есть ли у них с ним родственные связи.

Он также может лишить права на наследование любое лицо без объяснений — такое лицо не сможет получить часть наследства. Если наследник умрет до открытия наследства или откажется от него, завещатель может назначить другого наследника.

Завещание можно составить на все наследство или только на его часть. Та часть наследства, которая не охвачена завещанием, передается наследникам по закону, в том числе тем, кто уже получил часть по завещанию.

Ранее мы писали, что Гражданский кодекс Украины больше не соответствует современным условиям, в частности из-за войны, глобализации, цифровизации и изменений в наследовании бизнеса и корпоративных прав. Поэтому парламент начал его обновление.

Также мы рассказывали, что наследование остается важным вопросом для украинцев, как в стране, так и за рубежом. Однако некоторые граждане выехали нелегально, что вызывает вопросы относительно их права получить наследственное имущество.