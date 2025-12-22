Спадщина у 2026 — без яких документів не вийде оформити право власності на майно

Чоловік переглядає документи. Фото: Pexels

Оформлення спадщини — це не лише емоційно складний процес, а й серйозна юридична процедура. Вона передбачає наявність у спадкоємців низки документів, без яких оформити право власності на майно не вдасться.

Про те, без яких документів українці не зможуть отримати спадщину у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

Без яких документів не вийде отримати спадок у 2026 році

Для оформлення спадщини у 2026 році, за словами експерта, обов'язковими залишаються такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце проживання померлого;

документ, що підтверджує родинні зв’язки або заповіт;

правовстановлюючі документи на майно (за наявності).

"Без подання заяви про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця оформлення спадку буде неможливим без рішення суду", — нагадав Козляк.

Як відбувається спадкування за заповітом

Заповіт — це особисте розпорядження людини на випадок її смерті (згідно зі статтею 1233 Цивільного кодексу України). Головна особливість заповіту в тому, що його можна скласти лише особисто, без представника чи довіреної особи.

Людина, яка складає заповіт, може повідомити про нього своїх спадкоємців або інших зацікавлених осіб, а може й не розголошувати свою волю. Це не впливає на чинність заповіту.

Заповідач має право включити до заповіту свої права та обов'язки на момент його складання, а також ті, які можуть виникнути в майбутньому. Крім того, він може поставити умови отримання майна для спадкоємців, наприклад: зберігання особистих документів, організації поховання чи виконання певних суспільно корисних дій.

Заповідач може вибрати своїми спадкоємцями будь-кого:

родичів;

знайомих;

інших осіб, незалежно від того, чи є у них з ним родинні зв'язки.

Він також може позбавити права на спадкування будь-яку особу без пояснень — така особа не зможе отримати частину спадщини. Якщо спадкоємець помре до відкриття спадщини або відмовиться від неї, заповідач може призначити іншого спадкоємця.

Заповіт можна скласти на всю спадщину або лише на її частину. Та частина спадщини, яку не охоплено заповітом, передається спадкоємцям за законом, зокрема тим, хто вже отримав частину за заповітом.

Раніше ми писали, що Цивільний кодекс України більше не відповідає сучасним умовам, зокрема через війну, глобалізацію, цифровізацію та зміни в спадкуванні бізнесу і корпоративних прав. Тому парламент почав його оновлення.

Також ми розповідали, що спадкування залишається важливим питанням для українців, як в країні, так і за кордоном. Однак деякі громадяни виїхали нелегально, що викликає питання щодо їхнього права отримати спадкове майно.