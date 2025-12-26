Спадщина в Україні — чи повинні батьки щось залишати своїм дітям

Люди похилого віку перечитують документ. Фото: Freepik

Питання про те, чи можна не залишати спадщину власним дітям, регулярно виникає під час консультацій у нотаріусів. Причини бувають різні: конфлікти в родині, зіпсовані стосунки або бажання передати майно іншій людині. Однак на практиці все не так просто, як здається.

Про те, чи можуть українці не залишати спадщину власним дітям, пояснили фахівці YouTube-каналу "Наказ".

Кого можна вказати у заповіті

Закон дозволяє людині самостійно визначати, кому передати своє майно. У заповіті можна вказати чоловіка або дружину, родичів, друзів, благодійні організації чи навіть сторонніх осіб. Дітей справді можна не включати до заповіту і нотаріус без вагань посвідчить такий документ. Але повністю усунути дітей від спадщини вдається не завжди.

Що таке обов’язкова частка спадщини та який її розмір

Українське законодавство захищає окремі категорії спадкоємців. Йдеться про так звану обов’язкову частку у спадщині. Вона надається незалежно від змісту заповіту. Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, на обов’язкову частку мають:

неповнолітні діти;

повнолітні, але непрацездатні діти (особи з інвалідністю або пенсіонери).

Ці особи отримують частину спадщини навіть тоді, коли їх не згадали в заповіті. Обов’язкова частка становить половину від тієї частини, яку спадкоємець отримав би за законом, якби заповіту не було.

Наприклад, якщо за відсутності заповіту дитина мала б отримати все майно, то за наявності заповіту вона все одно має право щонайменше на 50% цих статків.

Чому свобода заповіту обмежена

Якщо батько заповів усе майно другій дружині, але має неповнолітню дитину або дорослу дитину з інвалідністю, вони все одно зможуть претендувати на свою обов’язкову частку. У таких випадках закон має пріоритет над волею заповідача.

Держава обмежує свободу заповіту, щоб захистити тих, хто не може самостійно забезпечити себе. Йдеться насамперед про дітей та непрацездатних осіб, які після смерті батьків не повинні залишатися без засобів до існування.

Повністю не залишити спадщину дітям можна лише в тому випадку, якщо вони є повнолітніми та працездатними. За інших обставин, закон гарантує їй обов’язкову частку незалежно від змісту заповіту.

