Наследство в Украине — должны ли родители что-то оставлять своим детям

Пожилые люди перечитывают документ. Фото: Freepik

Вопрос о том, можно ли не оставлять наследство собственным детям, регулярно возникает во время консультаций у нотариусов. Причины бывают разные: конфликты в семье, испорченные отношения или желание передать имущество другому человеку. Однако на практике все не так просто, как кажется.

О том, могут ли украинцы не оставлять наследство собственным детям, объяснили специалисты YouTube-канала "Наказ".

Реклама

Читайте также:

Кого можно указать в завещании

Закон позволяет человеку самостоятельно определять, кому передать свое имущество. В завещании можно указать мужа или жену, родственников, друзей, благотворительные организации или даже посторонних лиц. Детей действительно можно не включать в завещание и нотариус без колебаний удостоверит такой документ. Но полностью устранить детей от наследства удается не всегда.

Что такое обязательная доля наследства и каков ее размер

Украинское законодательство защищает отдельные категории наследников. Речь идет о так называемой обязательной доле в наследстве. Она предоставляется независимо от содержания завещания. Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, на обязательную долю имеют:

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние, но нетрудоспособные дети (лица с инвалидностью или пенсионеры).

Эти лица получают часть наследства даже тогда, когда их не упомянули в завещании. Обязательная доля составляет половину от той части, которую наследник получил бы по закону, если бы завещания не было.

Например, если при отсутствии завещания ребенок должен был бы получить все имущество, то при наличии завещания он все равно имеет право минимум на 50% этого состояния.

Почему свобода завещания ограничена

Если отец завещал все имущество второй жене, но имеет несовершеннолетнего ребенка или взрослого ребенка с инвалидностью, они все равно смогут претендовать на свою обязательную долю. В таких случаях закон имеет приоритет над волей завещателя.

Государство ограничивает свободу завещания, чтобы защитить тех, кто не может самостоятельно обеспечить себя. Речь идет прежде всего о детях и нетрудоспособных лицах, которые после смерти родителей не должны оставаться без средств к существованию.

Полностью не оставить наследство детям можно только в том случае, если они являются совершеннолетними и трудоспособными. При других обстоятельствах, закон гарантирует им обязательную долю независимо от содержания завещания.

Ранее мы писали, что оформление наследства — это не только переживания, но и четкая юридическая процедура. Чтобы получить имущество в собственность, наследникам нужно собрать обязательные документы.

Также мы рассказывали, что довольно часто в завещании не упоминают отдельных родственников. Это нормально, ведь по закону человек сам решает, кому передать свое имущество.