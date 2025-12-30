Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки валюти можна буде ввезти в Україну — сума у 2026 році

Скільки валюти можна буде ввезти в Україну — сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 16:10
Перетин кордону України з готівкою — скільки валюти можна ввезти у 2026
Автомобілі на кордоні. ДПСУ/Facebook

Повертаючись з-за кордону, наші громадяни можуть ввозити в Україну валютні цінності. Однак у пункті пропуску нерідко виникають проблеми, пов’язані з готівкою. Наприклад, щодо суми, наявності документів та здійснення обов’язкових процедур.

Скільки валюти можна ввезти в Україну станом на 2026 рік, розповіли в Державній митній службі.

Реклама
Читайте також:

Максимальна сума для ввезення

Іноземцям та українцям не варто хвилюватися щодо обмежень на переміщення валютних цінностей через державний кордон. Ліміту на суму, яку фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено.

Іншими словами, транспортувати дозволяється скільки завгодно готівки. Однак варто знати, що в разі перевищення певної суми обов’язково потрібно її задекларувати  Тобто заповнити спеціальний документ для митного контролю та оформлення валюти.

"Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, яка дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — констатували фахівці ДМСУ.

Зазначимо, йдеться не суто про європейську валюту, але й гривню, долар, злотий, франк тощо. Розмір перераховується у євро за офіційним або крос-курсом, що діє на дату перетину державного кордону.

Які документи потрібно надати

Декларація — не єдиний обов’язок, який накладають на фізичних осіб у разі ввезення значної готівкової суми. Від резидентів України вимагають документи, що підтверджують походження коштів, наприклад:

  • виписку з банківського рахунку;
  • квитанцію про зняття готівки;
  • довідку про валютно-обмінну операцію.

Ці документи мають бути дійсними протягом 90 календарних днів із моменту зняття чи купівлі банкнот. А нерезиденти можуть надати лише декларацію і паспорт громадянина, підтвердження походження коштів від них не вимагають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям заборонено перевозити через кордон їжу. Деякі продукти харчування не пропустять, наприклад, м'ясо, сало, консервацію, молоко, тушонки і ковбасу. Інші товари допускаються в межах ліміту.  

Також ми писали, чи вийде отримати спадок в Україні, проживаючи за кордоном у 2026 році. Дозволяється подати заяву про прийняття спадщини через консульську установу чи оформити довіреність.

декларація кордон гроші валюта готівка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації