Перетин кордону України з готівкою — скільки валюти можна ввезти у 2026

Автомобілі на кордоні. ДПСУ/Facebook

Повертаючись з-за кордону, наші громадяни можуть ввозити в Україну валютні цінності. Однак у пункті пропуску нерідко виникають проблеми, пов’язані з готівкою. Наприклад, щодо суми, наявності документів та здійснення обов’язкових процедур.

Скільки валюти можна ввезти в Україну станом на 2026 рік, розповіли в Державній митній службі.

Реклама

Читайте також:

Максимальна сума для ввезення

Іноземцям та українцям не варто хвилюватися щодо обмежень на переміщення валютних цінностей через державний кордон. Ліміту на суму, яку фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено.

Іншими словами, транспортувати дозволяється скільки завгодно готівки. Однак варто знати, що в разі перевищення певної суми обов’язково потрібно її задекларувати Тобто заповнити спеціальний документ для митного контролю та оформлення валюти.

"Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, яка дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — констатували фахівці ДМСУ.

Зазначимо, йдеться не суто про європейську валюту, але й гривню, долар, злотий, франк тощо. Розмір перераховується у євро за офіційним або крос-курсом, що діє на дату перетину державного кордону.

Які документи потрібно надати

Декларація — не єдиний обов’язок, який накладають на фізичних осіб у разі ввезення значної готівкової суми. Від резидентів України вимагають документи, що підтверджують походження коштів, наприклад:

виписку з банківського рахунку;

квитанцію про зняття готівки;

довідку про валютно-обмінну операцію.

Ці документи мають бути дійсними протягом 90 календарних днів із моменту зняття чи купівлі банкнот. А нерезиденти можуть надати лише декларацію і паспорт громадянина, підтвердження походження коштів від них не вимагають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям заборонено перевозити через кордон їжу. Деякі продукти харчування не пропустять, наприклад, м'ясо, сало, консервацію, молоко, тушонки і ковбасу. Інші товари допускаються в межах ліміту.

Також ми писали, чи вийде отримати спадок в Україні, проживаючи за кордоном у 2026 році. Дозволяється подати заяву про прийняття спадщини через консульську установу чи оформити довіреність.