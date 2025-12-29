Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Подарунки можуть конфіскувати — що заборонено ввозити в Україну

Подарунки можуть конфіскувати — що заборонено ввозити в Україну

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 07:17
Новорічні подарунки на кордоні — що заборонено ввозити в Україну або відправляти поштою
Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Перед Новим роком чимало українців повертаються з-за кордону, аби провести свята в родинному колі. Вони везуть подарунки близьким чи надсилають поштові відправлення, однак не підозрюють, що деякі речі можуть конфіскувати у зв’язку з порушенням митних правил.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари не можна ввозити в Україну та пересилати поштою.

Реклама
Читайте також:

Що заборонено ввозити в Україну

Існує перелік речей, які не пройдуть перевірку на кордоні. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, правила в Україні наближені до європейських стандартів і передбачають повну заборону ввезення:

  • зброї, боєприпасів і спецзасобів без спеціального дозволу;
  • наркотичних і психотропних речовин, сильнодіючих ліків без рецепта;
  • рослин, насіння та розсади без відповідного сертифіката;
  • культурних та історичних цінностей;
  • алкоголю та сигарет понад визначені ліміти.

З їжею ситуація не краща. Певні продукти харчування можна транспортувати за дотримання норм кількості чи ваги, однак сире м'ясо, сало, ковбасні вироби, молоко, домашня консервація і тушонки під забороною.

Подарунки поштою і декларування

Поштові оператори повинні дотримуватися митних правил, тому вони не приймають для пересилання чимало речей. Зокрема Нова пошта встановила заборону на транспортування продуктів (м’яса, сала тощо), алкоголю, сигарет, ліків, спиртовмісних парфумів, аерозолів, готівки, ювелірних прикрас, важливих документів, як от паспортів.

Повертаючись в Україну, наші громадяни нерідко везуть техніку, придбану за кордоном. Це не заборонено, однак у деяких випадках обов’язковим є декларування. Митники нагадали, коли доведеться заплатити податки за подарунки:

  • їх вартість перевищує 500 євро;
  • ввозиться більше однієї одиниці однотипного товару;
  • присутня заводська упаковка, яка вказує на новий товар.

Українці повинні пройти "червоним коридором", задекларувати техніку та інші подарунки, сплатити мито і податок на додану вартість з суми перевищення ліміту. Водночас особисті речі без ознак комерційного ввезення звільняються від декларування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям дозволено вивозити готівку без обмежень, проте закон передбачає обов’язкове письмове декларування в разі перевезення через кордон валюти в сумі понад 10 000 євро.

Також ми писали, чи вийде отримати спадок в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році. Згідно з поясненнями юриста, спадкові права зберігаються навіть за наявності порушень міграційних правил.

кордон українці подарунки пошта конфіскація
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації