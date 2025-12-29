Новорічні подарунки на кордоні — що заборонено ввозити в Україну або відправляти поштою

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Перед Новим роком чимало українців повертаються з-за кордону, аби провести свята в родинному колі. Вони везуть подарунки близьким чи надсилають поштові відправлення, однак не підозрюють, що деякі речі можуть конфіскувати у зв’язку з порушенням митних правил.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари не можна ввозити в Україну та пересилати поштою.

Що заборонено ввозити в Україну

Існує перелік речей, які не пройдуть перевірку на кордоні. Згідно з інформацією на офіційному сайті Державної митної служби, правила в Україні наближені до європейських стандартів і передбачають повну заборону ввезення:

зброї, боєприпасів і спецзасобів без спеціального дозволу;

наркотичних і психотропних речовин, сильнодіючих ліків без рецепта;

рослин, насіння та розсади без відповідного сертифіката;

культурних та історичних цінностей;

алкоголю та сигарет понад визначені ліміти.

З їжею ситуація не краща. Певні продукти харчування можна транспортувати за дотримання норм кількості чи ваги, однак сире м'ясо, сало, ковбасні вироби, молоко, домашня консервація і тушонки під забороною.

Подарунки поштою і декларування

Поштові оператори повинні дотримуватися митних правил, тому вони не приймають для пересилання чимало речей. Зокрема Нова пошта встановила заборону на транспортування продуктів (м’яса, сала тощо), алкоголю, сигарет, ліків, спиртовмісних парфумів, аерозолів, готівки, ювелірних прикрас, важливих документів, як от паспортів.

Повертаючись в Україну, наші громадяни нерідко везуть техніку, придбану за кордоном. Це не заборонено, однак у деяких випадках обов’язковим є декларування. Митники нагадали, коли доведеться заплатити податки за подарунки:

їх вартість перевищує 500 євро;

ввозиться більше однієї одиниці однотипного товару;

присутня заводська упаковка, яка вказує на новий товар.

Українці повинні пройти "червоним коридором", задекларувати техніку та інші подарунки, сплатити мито і податок на додану вартість з суми перевищення ліміту. Водночас особисті речі без ознак комерційного ввезення звільняються від декларування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям дозволено вивозити готівку без обмежень, проте закон передбачає обов’язкове письмове декларування в разі перевезення через кордон валюти в сумі понад 10 000 євро.

Також ми писали, чи вийде отримати спадок в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році. Згідно з поясненнями юриста, спадкові права зберігаються навіть за наявності порушень міграційних правил.