Главная Экономика Подарки могут конфисковать — что запрещено ввозить в Украину

Подарки могут конфисковать — что запрещено ввозить в Украину

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 07:17
Новогодние подарки на границе — что запрещено ввозить в Украину или отправлять по почте
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Перед Новым годом многие украинцы возвращаются из-за границы, чтобы провести праздники в семейном кругу. Они везут подарки близким или присылают почтовые отправления, однако не подозревают, что некоторые вещи могут конфисковать в связи с нарушением таможенных правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары нельзя ввозить в Украину и пересылать по почте.

Читайте также:

Что запрещено ввозить в Украину

Существует перечень вещей, которые не пройдут проверку на границе. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, правила в Украине приближены к европейским стандартам и предусматривают полный запрет ввоза:

  • оружия, боеприпасов и спецсредств без специального разрешения;
  • наркотических и психотропных веществ, сильнодействующих лекарств без рецепта;
  • растений, семян и рассады без соответствующего сертификата;
  • культурных и исторических ценностей;
  • алкоголя и сигарет сверх определенных лимитов.

С едой ситуация не лучше. Определенные продукты питания можно транспортировать при соблюдении норм количества или веса, однако сырое мясо, сало, колбасные изделия, молоко, домашняя консервация и тушенки под запретом.

Подарки по почте и декларирование

Почтовые операторы должны соблюдать таможенные правила, поэтому они не принимают для пересылки немало вещей. В частности Новая почта установила запрет на транспортировку продуктов (мяса, сала и т.д.), алкоголя, сигарет, лекарств, спиртосодержащих духов, аэрозолей, наличности, ювелирных украшений, важных документов, таких как паспорта.

Возвращаясь в Украину, наши граждане нередко везут технику, приобретенную за рубежом. Это не запрещено, однако в некоторых случаях обязательным является декларирование. Таможенники напомнили, когда придется заплатить налоги за подарки:

  • их стоимость превышает 500 евро;
  • ввозится более одной единицы однотипного товара;
  • присутствует заводская упаковка, которая указывает на новый товар.

Украинцы должны пройти по "красному коридору", задекларировать технику и другие подарки, уплатить пошлину и налог на добавленную стоимость с суммы превышения лимита. В то же время личные вещи без признаков коммерческого ввоза освобождаются от декларирования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам разрешено вывозить наличные без ограничений, однако закон предусматривает обязательное письменное декларирование в случае перевозки через границу валюты в сумме более 10 000 евро.

Также мы писали, можно ли получить наследство в Украине, находясь за границей в 2026 году. Согласно объяснениям юриста, наследственные права сохраняются даже при наличии нарушений миграционных правил.

граница украинцы подарки почта конфискация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
