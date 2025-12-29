Новогодние подарки на границе — что запрещено ввозить в Украину или отправлять по почте

Автомобили на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Перед Новым годом многие украинцы возвращаются из-за границы, чтобы провести праздники в семейном кругу. Они везут подарки близким или присылают почтовые отправления, однако не подозревают, что некоторые вещи могут конфисковать в связи с нарушением таможенных правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары нельзя ввозить в Украину и пересылать по почте.

Что запрещено ввозить в Украину

Существует перечень вещей, которые не пройдут проверку на границе. Согласно информации на официальном сайте Государственной таможенной службы, правила в Украине приближены к европейским стандартам и предусматривают полный запрет ввоза:

оружия, боеприпасов и спецсредств без специального разрешения;

наркотических и психотропных веществ, сильнодействующих лекарств без рецепта;

растений, семян и рассады без соответствующего сертификата;

культурных и исторических ценностей;

алкоголя и сигарет сверх определенных лимитов.

С едой ситуация не лучше. Определенные продукты питания можно транспортировать при соблюдении норм количества или веса, однако сырое мясо, сало, колбасные изделия, молоко, домашняя консервация и тушенки под запретом.

Подарки по почте и декларирование

Почтовые операторы должны соблюдать таможенные правила, поэтому они не принимают для пересылки немало вещей. В частности Новая почта установила запрет на транспортировку продуктов (мяса, сала и т.д.), алкоголя, сигарет, лекарств, спиртосодержащих духов, аэрозолей, наличности, ювелирных украшений, важных документов, таких как паспорта.

Возвращаясь в Украину, наши граждане нередко везут технику, приобретенную за рубежом. Это не запрещено, однако в некоторых случаях обязательным является декларирование. Таможенники напомнили, когда придется заплатить налоги за подарки:

их стоимость превышает 500 евро;

ввозится более одной единицы однотипного товара;

присутствует заводская упаковка, которая указывает на новый товар.

Украинцы должны пройти по "красному коридору", задекларировать технику и другие подарки, уплатить пошлину и налог на добавленную стоимость с суммы превышения лимита. В то же время личные вещи без признаков коммерческого ввоза освобождаются от декларирования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам разрешено вывозить наличные без ограничений, однако закон предусматривает обязательное письменное декларирование в случае перевозки через границу валюты в сумме более 10 000 евро.

Также мы писали, можно ли получить наследство в Украине, находясь за границей в 2026 году. Согласно объяснениям юриста, наследственные права сохраняются даже при наличии нарушений миграционных правил.