Гражданство Германии — сколько лет надо прожить в стране для натурализации

Многие украинцы живут за границей и благодаря длительному легальному пребыванию приобрели право на оформление второго паспорта. В частности гражданство Германии доступно иностранцам по натурализации, однако необходимо выполнить все обязательные требования.

Об этом говорится на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Сколько лет надо жить в Германии

Натурализация предполагает наличие разрешения на легальное пребывание или вида на жительство. Право на приобретение гражданства возникает через пять лет непрерывной жизни на территории страны.

Плюс необходимо выполнить дополнительные требования, среди которых:

не получать помощь от центра трудоустройства (Jobcenter) или ведомства социального обеспечения (Sozialamt) плюс не иметь права на деньги по закону;

разговаривать на немецком на уровне B1 или выше;

сдать тест на знание общественно-правового устройства Германии (Einbürgerungstest) или иметь документ об окончании местной школы;

не быть осужденным за совершение тяжкого уголовного преступления;

признать ответственность Германии за Холокост;

иметь только одного мужа или жену (одновременно);

иметь паспорт гражданина или другие документы, подтверждающие личность.

Иностранец не обязан отказываться от первого паспорта, чтобы оформить второй. А с 16 января 2026 года в Украине вступит в силу закон, который разрешит двойное гражданство, в том числе немецкое.

Кто может не ждать пять лет

Период натурализации могут сократить до трех лет в отдельных случаях. Например, если заявитель владеет немецким языком на высоком уровне и продемонстрирует особые интеграционные достижения. Речь идет о почетной должности, успехах в учебе и тому подобное.

Так же достаточно трехлетнего непрерывного пребывания на территории страны людям, которые находятся в браке с гражданином Германии. Нужно быть женатыми не менее двух лет, жить вместе и выполнить другие требования, установленные для иностранцев.

Напомним, украинцев в Германии ждут весомые изменения с января 2026 года. Будет повышение минимальной зарплаты и пособия на детей Kindergeld. Плюс Украина присоединится к "роуминговому безвизу".

Также мы писали, сколько стоит немецкий паспорт и какие преимущества дает иностранцам. За оформление документа взрослым нужно заплатить 255 евро, несовершеннолетним — 51 евро (если они натурализуются с родителями).