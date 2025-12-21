Зміни для українців у Німеччині — що буде з зарплатами і соцвиплатами з 1 січня

Українські біженці. Фото: УНІАН

Кілька важливих нововведень чекають українців у Німеччині. 2026 рік принесе нашим громадянам за кордоном важливі зміни у фінансовому забезпеченні. Вони торкнуться зарплат, соціальних виплат і навіть мобільного зв’язку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині в новому 2026 році.

Мінімальна зарплата і ліміт Minijob

Згідно з інформацією в матеріалі видання Bild, німецький уряд затвердив поетапне підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня планується зростання погодинного розміру оплати праці до 13,90 євро. Це означає, що за повний робочий місяць людина отримає щонайменше 2 482 брутто (до вирахування обов’язкових податків і зборів).

Одночасно з цим зросте ліміт Minijob — максимальна сума підробітку. Це форма зайнятості з обмеженням доходу, яка передбачає відсутність податку на прибуток, низький відсоток пенсійного внеску та інші пільги. У 2026 році ліміт підвищиться до 603 євро на місяць (7 236 євро на рік).

Дитячі виплати Kindergeld

З 1 січня набудуть чинності нові правила виплат Kindergeld — державної допомоги на дітей. Підвищення місячної суми буде невеликим — всього 4 євро, однак його не варто ігнорувати. Таким чином батьки будуть отримувати 259 євро щомісяця на кожну дитину в межах програми.

Мізерне зростання пояснюється загальним коригуванням системи соціального грошового забезпечення в Німеччині, а також інфляцією і збільшенням витрат на утримання дітей. Зазначимо, право на Kindergeld мають українці, які перебувають під тимчасовим захистом відповідно до статті 24 Закону про перебування.

Роумінг у Німеччині

На початку 2026 року Україна приєднається до так званого "роумінгового безвізу". Це означає, що наші громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком під час поїздок у Європейський Союз без обмежень, за умовами підключеного тарифного плану, без додаткових сервісів і доплат.

Німеччина як член ЄС входить у список країн, де діє Roam Like at Home (RLAH) — режим надання мобільних послуг за кордоном із використанням наповнення домашнього тарифу. Тобто дзвінки, повідомлення, трафік тощо будуть доступні абонентам українських операторів без націнок.

Нагадаємо, реєстрація місця проживання (Anmeldung) у Німеччині є обов’язковою для отримання багатьох послуг. Після фактичного заселення в будинок або квартиру людина має всього 14 днів на подання заявки.

Також ми писали, скільки виплачують за народження дитини в Німеччині. У 2025 році сума становить від 300 до 1 800 євро на місяць залежно від обраного виду фінансової державної допомоги.