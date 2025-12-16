Виплати за народження дитини в Німеччині — які суми можуть отримати українці

Жінка з немовлям. Фото: УНІАН

Щоб отримувати фінансові виплати після народження дитини, українські біженці в Німеччині повинні оформити допомогу Elterngeld. Вона слугує підтримкою для батьків, які тимчасово не працюють або скоротили свої робочі години для догляду за немовлям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми допомоги виплачують батькам новонароджених.

Види допомоги по догляду за дитиною

Претендувати на кошти можуть батьки, які пішли в декретну відпустку чи не працювали до народження дитини. Всього розрізняють три види фінансової допомоги:

Basiselterngeld — базова;

ElterngeldPlus — розширена;

Partnerschaftsbonus — партнерський бонус.

Ці види можна комбінувати, а від обраної допомоги залежить розмір грошового забезпечення. Загалом суми виплат становлять від 300 до 1 800 євро на місяць та формуються індивідуальними обставинами, зокрема доходом родини: чим вища зарплата, тим менший шанс на максимальну надбавку.

Варто знати, що Elterngeld вважається офіційним доходом. Отже отримувачі Bürgergeld матимуть суми, зменшені на допомогу по догляду за дитиною. Фактично сумарна грошова підтримка буде аналогічною тій, що людині виплачували до оформлення Elterngeld.

Хто може претендувати на допомогу

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany, важливими умовами призначення виплат є проживання з дитиною на території країни, особистий догляд за нею та офіційна зайнятість до 32 годин на тиждень. Що стосується документів, то необхідно мати:

дозвіл на перебування та роботу;

дозвіл на постійне перебування в Євросоюзі;

блакитну карту ЄС;

дозвіл на перебування, який дає право на оплачувану роботу протягом щонайменше 6 місяців;

відтермінування депортації у зв'язку з трудовою діяльністю;

громадянство Німеччини чи однієї з країн ЄС (включно з Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією).

Біженцям з України, які мають дозвіл на перебування "через війну на батьківщині" або згідно зі статтею 24 Закону про перебування (тимчасовий захист), додатково треба працювати/перебувати у відпустці по догляду за дитиною/отримувати допомогу по безробіттю чи перебувати в Німеччині мінімум 15 місяців.

Що ще варто знати українцям

