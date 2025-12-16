Выплаты за рождение ребенка в Германии — какие суммы могут получить украинцы

Женщина с младенцем. Фото: УНИАН

Чтобы получать финансовые выплаты после рождения ребенка, украинские беженцы в Германии должны оформить пособие Elterngeld. Оно служит поддержкой для родителей, которые временно не работают или сократили свои рабочие часы для ухода за младенцем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы пособия выплачивают родителям новорожденных.

Реклама

Читайте также:

Виды пособия по уходу за ребенком

Претендовать на деньги могут родители, которые ушли в декретный отпуск или не работали до рождения ребенка. Всего различают три вида финансовой помощи:

Basiselterngeld — базовая;

ElterngeldPlus — расширенная;

Partnerschaftsbonus — партнерский бонус.

Эти виды можно комбинировать, а от выбранной помощи зависит размер денежного обеспечения. В целом суммы выплат составляют от 300 до 1 800 евро в месяц и формируются индивидуальными обстоятельствами, в частности доходом семьи: чем выше зарплата, тем меньше шанс на максимальную прибавку.

Стоит знать, что Elterngeld считается официальным доходом. Так что получатели Bürgergeld будут иметь суммы, уменьшенные на пособие по уходу за ребенком. Фактически суммарная денежная поддержка будет аналогичной той, что человеку выплачивали до оформления Elterngeld.

Кто может претендовать на помощь

Согласно информации на специализированном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany, важными условиями назначения выплат является проживание с ребенком на территории страны, личный уход за ним и официальная занятость до 32 часов в неделю. Что касается документов, то необходимо иметь:

разрешение на пребывание и работу;

разрешение на постоянное пребывание в Евросоюзе;

голубую карту ЕС;

разрешение на пребывание, которое дает право на оплачиваемую работу в течение не менее 6 месяцев;

отсрочку депортации в связи с трудовой деятельностью;

гражданство Германии или одной из стран ЕС (включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию).

Беженцам из Украины, имеющим разрешение на пребывание "из-за войны на родине" или согласно статье 24 Закона о пребывании (временной защите), дополнительно надо работать/находиться в отпуске по уходу за ребенком/получать пособие по безработице или находиться в Германии минимум 15 месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Германия допускает краткосрочное пребывание без прописки, однако отсутствие регистрации лишит многих официальных услуг. Штраф за нарушение сроков может составлять до 1 000 евро.

Также мы писали, что в 2025 году минимальная зарплата в Германии находится на уровне 12,82 евро в час. С 1 января показатель увеличат до 13,90 евро, что обеспечит зарплатой около 2 482 евро брутто в месяц.