Изменения для украинцев в Германии — что будет с зарплатами и соцвыплатами с 1 января

Несколько важных нововведений ждут украинцев в Германии. 2026 год принесет нашим гражданам за рубежом важные изменения в финансовом обеспечении. Они коснутся зарплат, социальных выплат и даже мобильной связи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии в новом 2026 году.

Минимальная зарплата и лимит Minijob

Согласно информации в материале издания Bild, немецкое правительство утвердило поэтапное повышение минимальной зарплаты. С 1 января планируется рост почасового размера оплаты труда до 13,90 евро. Это означает, что за полный рабочий месяц человек получит не менее 2 482 брутто (до вычета обязательных налогов и сборов).

Одновременно с этим возрастет лимит Minijob — максимальная сумма подработки. Это форма занятости с ограничением дохода, которая предусматривает отсутствие налога на прибыль, низкий процент пенсионного взноса и другие льготы. В 2026 году лимит повысится до 603 евро в месяц (7 236 евро в год).

Детские выплаты Kindergeld

С 1 января вступят в силу новые правила выплат Kindergeld — государственной помощи на детей. Повышение месячной суммы будет небольшим — всего 4 евро, однако его не стоит игнорировать. Таким образом, родители будут получать 259 евро ежемесячно на каждого ребенка в рамках программы.

Мизерный рост объясняется общей корректировкой системы социального денежного обеспечения в Германии, а также инфляцией и увеличением расходов на содержание детей. Отметим, право на Kindergeld имеют украинцы, которые находятся под временной защитой в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании.

Роуминг в Германии

В начале 2026 года Украина присоединится к так называемому "роуминговому безвизу". Это означает, что наши граждане смогут пользоваться мобильной связью во время поездок в Европейский Союз без ограничений, по условиям подключенного тарифного плана, без дополнительных сервисов и доплат.

Германия как член ЕС входит в список стран, где действует Roam Like at Home (RLAH) — режим предоставления мобильных услуг за рубежом с использованием наполнения домашнего тарифа. То есть звонки, сообщения, трафик и т.д. будут доступны абонентам украинских операторов без наценок.

Напомним, регистрация места жительства (Anmeldung) в Германии является обязательной для получения многих услуг. После фактического заселения в дом или квартиру человек имеет всего 14 дней на подачу заявки.

Также мы писали, сколько выплачивают за рождение ребенка в Германии. В 2025 году сумма составляет от 300 до 1 800 евро в месяц в зависимости от выбранного вида финансовой государственной помощи.