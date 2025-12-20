Народження дитини в Німеччині — коли виникає право на автоматичне громадянство

Матір із немовлям. Фото: УНІАН

Чимало українців за період повномасштабної війни стикнулися з ситуацією народження дитини в Німеччині або іншій державі. Виникають питання, як регулюється процедура набуття громадянства і чи може матір отримати місцевий паспорт, народивши дитину на території Німеччини.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про набуття громадянства в Німеччині після народження дитини.

Громадянство Німеччини для батьків і дітей

Факт народження дитини на території Німеччини не дає матері автоматичного права на громадянство. Однак іноземці можуть розраховувати на спрощення майбутньої натуралізації за умови виконання всіх обов’язкових умов. Наприклад, щодо періоду безперервного легального проживання.

Водночас для немовляти ситуація відрізняється. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany, на території країни діє поєднання принципів jus sanguinis та jus soli — автоматичне набуття громадянства для дитини, чиї батьки підпадають під встановлені критерії.

Аби новонародженому оформили місцевий паспорт, один із батьків повинен:

бути громадянином Німеччини;

або протягом щонайменше восьми років легально перебувати на території країни і мати безстрокову посвідку на постійне проживання / дозвіл на постійне проживання в ЄС.

Якщо чоловік і жінка офіційно не одружені, то батьку необхідно визнати дитину для набуття нею громадянства. При цьому саме чоловік повинен мати місцевий паспорт або легально мешкати в Німеччині протягом п’яти років із посвідкою Niederlassungserlaubnis.

У разі відсутності будь-якого громадянства у батьків дитина може претендувати на документи тільки після законного проживання на території держави мінімум п’ять років. Подання заяви доступно до того, як особі виповниться 21 рік.

Автоматичне громадянство для дитини

В більшості європейських країн народження дитини іноземцями не гарантує немовляті отримання громадянства. Від батьків часто вимагають легального проживання та наявності дозвільного статусу. Однак є держави, які не встановили жодних правил. Автоматичне оформлення паспорта за народженням передбачене в:

США;

Канаді;

Мексиці;

країнах Південної Америки (крім Колумбії);

більшості країн Карибського регіону (Антигуа і Барбуда, Барбадос, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини тощо);

Пакистані (окрім дітей дипломатів);

Фіджі;

Танзанії.

Список неповний, адже принцип надання громадянства за місцем народження (jus soli) застосовується у різній мірі більш ніж у 60 країнах світу.

Що ще варто знати українцям

