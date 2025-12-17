Відео
Головна Економіка Загроза депортації з Німеччини реальна — хто в зоні ризику у 2026

Загроза депортації з Німеччини реальна — хто в зоні ризику у 2026

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 16:05
Загроза депортації з Німеччини — як уникнути примусового видворення у 2026
Українські біженці. Фото: УНІАН

Перебуваючи за кордоном, необхідно дотримуватися місцевих законів, інакше іноземців можуть серйозно покарати, зокрема шляхом депортації. Українцям у Німеччині загрожує примусове видворення у виняткових ситуаціях, оскільки правило ЄС забороняє відправляти людину туди, де існує небезпека життю чи здоров’ю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям не стати депортованими 2026 році.

Підстави для депортації з Німеччини

Важливою правовою основою в контексті видворення іноземців є Закон про перебування (AufenthG). Кілька розділів цього документу визначають, коли шукачі притулку чи громадяни інших країн повинні покинути територію Німеччини та за яких обставин їм загрожує депортація.

Згідно зі статтею 58 закону, головні підстави для депортації іноземців включають:

  • отримання відмови в наданні притулку;
  • скоєння серйозного кримінального злочину;
  • становлення загрози громадській безпеці та порядку;
  • порушення правил проживання;
  • недотримання міграційного законодавства;
  • підроблення офіційних документів, зокрема паспорта чи візи.

Якщо контролюючий орган не встановив кінцевий термін перебування на території Німеччини, то зазвичай іноземцю дається максимум шість місяців на самостійне полишення країни. Якщо за вказаний період людина не виконала рішення, її депортують примусово.

Кого не можуть депортувати з Німеччини

Що стосується українців, то ситуація неоднозначна. В Європейському Союзі заборонена депортація іноземців, якщо в країні походження тривають бойові дії чи присутні інші обставини, здатні загрожувати життю/здоров’ю людини.

Тому коли заходить мова про видворення громадян України, рішення приймають в індивідуальному порядку, намагаючись зважати на юридичні та моральні перешкоди. Варто розуміти, що зобов'язання покинути Німеччину рівносильне забороні на проживання в ЄС та державах Шенгенської зони.

Інші причини для призупинення виконання припису про депортацію включають відсутність документів, наявність серйозної хвороби, заблоковані шляхи подорожі до країни походження, відсутність супроводу у випадку неповнолітніх осіб тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, реєстрація місця проживання у Німеччині є обов’язковою, адже без цього українці втратять доступ до багатьох послуг. Після фактичного заселення необхідно отримати прописку протягом 14 днів.

Також ми писали, скільки виплачують за народження дитини в Німеччині. За державною програмою українці можуть отримати від 300 до 1 800 євро на місяць, сума залежить від обраного виду підтримки.

Німеччина закон українці закордон депортація
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
