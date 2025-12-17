Угроза депортации из Германии — как избежать принудительного выдворения в 2026

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Находясь за границей, необходимо соблюдать местные законы, иначе иностранцев могут серьезно наказать, в частности путем депортации. Украинцам в Германии грозит принудительное выдворение в исключительных ситуациях, поскольку правило ЕС запрещает отправлять человека туда, где существует опасность жизни или здоровью.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам не стать депортированными в 2026 году.

Основания для депортации из Германии

Важной правовой основой в контексте выдворения иностранцев является Закон о пребывании (AufenthG). Несколько разделов этого документа определяют, когда искатели убежища или граждане других стран должны покинуть территорию Германии и при каких обстоятельствах им грозит депортация.

Согласно статье 58 закона, главные основания для депортации иностранцев включают:

получение отказа в предоставлении убежища;

совершение серьезного уголовного преступления;

становление угрозы общественной безопасности и порядку;

нарушение правил проживания;

несоблюдение миграционного законодательства;

подделка официальных документов, в частности паспорта или визы.

Если контролирующий орган не установил конечный срок пребывания на территории Германии, то обычно иностранцу дается максимум шесть месяцев на самостоятельный выезд из страны. Если за указанный период человек не выполнил решение, его депортируют принудительно.

Кого не могут депортировать из Германии

Что касается украинцев, то ситуация неоднозначная. В Европейском Союзе запрещена депортация иностранцев, если в стране происхождения продолжаются боевые действия или присутствуют другие обстоятельства, способные угрожать жизни/здоровью человека.

Поэтому когда заходит речь о выдворении граждан Украины, решение принимают в индивидуальном порядке, стараясь учитывать юридические и моральные препятствия. Стоит понимать, что обязательство покинуть Германию равносильно запрету на проживание в ЕС и государствах Шенгенской зоны.

Другие причины для приостановления выполнения предписания о депортации включают отсутствие документов, наличие серьезной болезни, заблокированные пути путешествия в страну происхождения, отсутствие сопровождения в случае несовершеннолетних лиц и прочее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, регистрация места жительства в Германии является обязательной, ведь без этого украинцы потеряют доступ ко многим услугам. После фактического заселения необходимо получить прописку в течение 14 дней.

Также мы писали, сколько выплачивают за рождение ребенка в Германии. По государственной программе украинцы могут получить от 300 до 1 800 евро в месяц, сумма зависит от выбранного вида поддержки.