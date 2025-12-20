Видео
Главная Экономика Можно ли получить гражданство, если родить ребенка в Германии

Можно ли получить гражданство, если родить ребенка в Германии

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 16:20
Рождение ребенка в Германии — когда возникает право на автоматическое гражданство
Мать с младенцем. Фото: УНИАН

Многие украинцы за период полномасштабной войны столкнулись с ситуацией рождения ребенка в Германии или другом государстве. Возникают вопросы, как регулируется процедура приобретения гражданства и может ли мать получить местный паспорт, родив ребенка на территории Германии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать о получении гражданства в Германии после рождения ребенка.

Гражданство Германии для родителей и детей

Факт рождения ребенка на территории Германии не дает матери автоматического права на гражданство. Однако иностранцы могут рассчитывать на упрощение будущей натурализации при условии выполнения всех обязательных условий. Например, относительно периода непрерывного легального проживания.

Однако для младенца ситуация отличается. Согласно информации на специализированном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany, на территории страны действует сочетание принципов jus sanguinis и jus soli — автоматическое приобретение гражданства для ребенка, чьи родители подпадают под установленные критерии.

Чтобы новорожденному оформили местный паспорт, один из родителей должен:

  • быть гражданином Германии;
  • или в течение не менее восьми лет легально находиться на территории страны и иметь бессрочный вид на жительство / разрешение на постоянное проживание в ЕС.

Если мужчина и женщина официально не женаты, то отцу необходимо признать ребенка для приобретения им гражданства. При этом именно мужчина должен иметь местный паспорт или легально проживать в Германии в течение пяти лет с Niederlassungserlaubnis.

В случае отсутствия какого-либо гражданства у родителей ребенок может претендовать на документы только после законного проживания на территории государства минимум пять лет. Подача заявления доступна до того, как человеку исполнится 21 год.

Автоматическое гражданство для ребенка

В большинстве европейских стран рождение ребенка иностранцами не гарантирует младенцу получение гражданства. От родителей часто требуют легального проживания и наличия разрешительного статуса. Однако есть государства, которые не установили никаких правил. Автоматическое оформление паспорта по рождению предусмотрено в:

  • США;
  • Канаде;
  • Мексике;
  • странах Южной Америки (кроме Колумбии);
  • большинстве стран Карибского региона (Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины и т.д.);
  • Пакистане (кроме детей дипломатов);
  • Фиджи;
  • Танзании.

Список неполный, ведь принцип предоставления гражданства по месту рождения (jus soli) применяется в разной степени более чем в 60 странах мира.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для кого из украинцев существует реальная угроза депортации из Германии в 2026 году. Принудительное выселение ждет иностранцев, которые нарушили правила легального проживания, совершили уголовное преступление и пр.

Также мы писали, что регистрация места жительства в Германии является обязательной в течение 14 дней после заселения. За просрочку срока грозит штраф до 1 000 евро, а за фиктивную прописку — до 50 000 евро.

Германия украинцы гражданство ребенок новорожденные
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
