Громадянство Німеччини — скільки років треба прожити у країні для натуралізації

Українська родина. Фото: Unsplash

Чимало українців мешкають за кордоном і завдяки тривалому легальному перебуванню набули право на оформлення другого паспорта. Зокрема громадянство Німеччини доступне іноземцям за натуралізацією, проте необхідно виконати всі обов'язкові вимоги.

Про це йдеться на інформаційному порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany.

Реклама

Читайте також:

Скільки років треба жити в Німеччині

Натуралізація передбачає наявність дозволу на легальне перебування чи посвідки на проживання. Право на набуття громадянства виникає через п'ять років безперервного життя на території країни.

Плюс необхідно виконати додаткові вимоги, серед яких:

не отримувати допомогу від центру працевлаштування (Jobcenter) або відомства соціального забезпечення (Sozialamt) плюс не мати права на кошти за законом;

розмовляти німецькою на рівні B1 чи вище;

здати тест на знання суспільно-правового устрою Німеччини (Einbürgerungstest) або мати документ про закінчення місцевої школи;

не бути засудженим за скоєння тяжкого кримінального злочину;

визнати відповідальність Німеччини за Голокост;

мати лише одного чоловіка або дружину (одночасно);

мати паспорт громадянина чи інші документи, які підтверджують особу.

Іноземець не зобов'язаний відмовлятися від першого паспорта, щоб оформити другий. А з 16 січня 2026 року в Україні набуде чинності закон, який дозволить подвійне громадянство, в тому числі німецьке.

Хто може не чекати п'ять років

Період натуралізації можуть скоротити до трьох років в окремих випадках. Наприклад, якщо заявник володіє німецькою мовою на високому рівні та продемонструє особливі інтеграційні досягнення. Йдеться про почесну посаду, успіхи в навчанні тощо.

Так само достатньо трирічного безперервного перебування на території країни людям, які знаходяться у шлюбі з громадянином Німеччини. Потрібно бути одруженими щонайменше два роки, жити разом і виконати інші вимоги, встановлені для іноземців.

Нагадаємо, українців у Німеччині чекають вагомі зміни з січня 2026 року. Буде підвищення мінімальної зарплати і допомоги на дітей Kindergeld. Плюс Україна приєднається до "роумінгового безвізу".

Також ми писали, скільки коштує німецький паспорт і які переваги дає іноземцям. За оформлення документу дорослим потрібно заплатити 255 євро, неповнолітнім — 51 євро (якщо вони натуралізуються з батьками).