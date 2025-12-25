Німецький паспорт у 2026 році — скільки коштує та які переваги громадянства

Іноземні паспорти. Фото: Reddit

Наявність німецького паспорта є офіційним визнанням отримання громадянства. Видача документу не безплатна, за оформлення потрібно заплатити адміністративний збір. Чимало українців, перебравшись за кордон, замислюються над набуттям другого громадянства. Цікаво дізнатися, в яку суму обходиться іноземцям видача паспорта.

Про це розповіли на інформаційному порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує німецький паспорт

Заява на отримання німецького паспорта коштує однаково для всіх іноземців. Потрібно заплатити адміністративний збір у розмірі:

255 євро — для дорослих і неповнолітніх, які самостійно подаються на оформлення документа;

51 євро — для неповнолітніх, які натуралізуються разом із батьками.

В окремих випадках розмір мита можуть знизити, зважаючи на індивідуальні обставини заявників. Наприклад, якщо паспорти видають членам багатодітної сім'ї або людям із невеликим доходом.

Окремо слід уточнити вартість подовження документу для осіб, які вже володіють паспортом громадянина Німеччини. На сайті BMI (Федеральне міністерство внутрішніх справ) вказані такі суми:

70 євро — для осіб старше 24 років;

37,50 євро — для осіб віком до 24 років;

32 євро — за експрес-перепустку, яка видається за 4-5 днів;

26 євро — за тимчасовий паспорт (видається негайно у виняткових ситуаціях, може бути дійсним протягом 12 місяців).

Що дає паспорт Німеччини

Набуття німецького громадянства дає людям чимало переваг. Наприклад, вони отримують всі права та можливості, доступні на території Європейського Союзу, включно з вільним переміщенням, навчанням і працевлаштуванням.

Маючи паспорт Німеччини, не доведеться думати про візи в більшість країн світу. Громадянам відкривається доступ до медицини, яку визнали однією з найкращих, до конституційних свобод і гарантій безпеки, до участі в місцевих виборах і висунення власної кандидатури на державні посади.

Українці можуть набути громадянства Німеччини різними способами, зокрема через натуралізацію (безперервне проживання упродовж кількох років) або репатріацію (поновлення своїх прав за спрощеною процедурою для нащадків). Діти, народжені в Німеччині, отримують паспорт автоматично, якщо батьки виконають всі умови.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 16 січня 2026 року в Україні набуде чинності закон про множинне громадянство. Люди зможуть подаватися на оформлення другого паспорта без остраху відмови від українських документів.

Також ми писали, скільки років треба прожити в Польщі для набуття громадянства. Тривалість натуралізації залежить від виконання супутніх обов’язкових умов, наприклад, щодо наявності дозволу на проживання.