Немецкий паспорт в 2026 году — сколько стоит и какие преимущества гражданства

Иностранные паспорта. Фото: Reddit

Наличие немецкого паспорта является официальным признанием получения гражданства. Выдача документа не бесплатная, за оформление нужно заплатить административный сбор. Немало украинцев, перебравшись за границу, задумываются над приобретением второго гражданства. Интересно узнать, в какую сумму обходится иностранцам выдача паспорта.

Об этом рассказали на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Сколько стоит немецкий паспорт

Заявление на получение немецкого паспорта стоит одинаково для всех иностранцев. Нужно заплатить административный сбор в размере:

255 евро — для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подаются на оформление документа;

51 евро — для несовершеннолетних, которые натурализуются вместе с родителями.

В отдельных случаях размер пошлины могут снизить, учитывая индивидуальные обстоятельства заявителей. Например, если паспорта выдают членам многодетной семьи или людям с небольшим доходом.

Отдельно следует уточнить стоимость продления документа для лиц, уже владеющих паспортом гражданина Германии. На сайте BMI (Федеральное министерство внутренних дел) указаны такие суммы:

70 евро — для лиц старше 24 лет;

37,50 евро — для лиц в возрасте до 24 лет;

32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается за 4-5 дней;

26 евро — за временный паспорт (выдается немедленно в исключительных ситуациях, может быть действительным в течение 12 месяцев).

Что дает паспорт Германии

Приобретение немецкого гражданства дает людям немало преимуществ. Например, они получают все права и возможности, доступные на территории Европейского Союза, включая свободное перемещение, обучение и трудоустройство.

Имея паспорт Германии, не придется думать о визах в большинство стран мира. Гражданам открывается доступ к медицине, которую признали одной из лучших, к конституционным свободам и гарантиям безопасности, к участию в местных выборах и выдвижению собственной кандидатуры на государственные должности.

Украинцы могут получить гражданство Германии различными способами, в частности через натурализацию (непрерывное проживание в течение нескольких лет) или репатриацию (восстановление своих прав по упрощенной процедуре для потомков). Дети, рожденные в Германии, получают паспорт автоматически, если родители выполнят все условия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 16 января 2026 года в Украине вступит в силу закон о множественном гражданстве. Люди смогут подаваться на оформление второго паспорта без боязни отказа от украинских документов.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Польше для получения гражданства. Продолжительность натурализации зависит от выполнения сопутствующих обязательных условий, например, о наличии вида на жительство.