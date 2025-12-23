Гражданство Польши — сколько лет надо прожить в стране для получения паспорта

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Каждая страна имеет собственные правила гражданства, соблюдение которых обеспечивает иностранцев возможностью оформления второго паспорта. Среди наиболее доступных вариантов в Польше — натурализация, однако она требует проживания на территории государства в течение определенного времени.

Сколько лет необходимо прожить в Польше для приобретения гражданства, говорится на портале Куявско-Поморского воеводства.

Условия получения гражданства Польши

Существуют различные комбинации требований, выполнение которых гарантирует иностранцам право на получение местного гражданства. Натурализация предполагает легальное и непрерывное проживание в Польше:

не менее трех лет на основании разрешения на постоянное пребывание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС (плюс надо иметь стабильный источник дохода и законное право на жилье);

не менее двух лет на основании разрешения на постоянное пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное пребывание (при условии брака продолжительностью минимум три года с гражданином Польши);

от двух лет на основании разрешения на постоянное пребывание, полученного в связи с предоставлением статуса беженца;

не менее года на основании разрешения на постоянное пребывание, полученного в связи с польским происхождением, или наличием Карты поляка;

не менее 10 лет при условии наличия разрешения на постоянное пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза или права на постоянное пребывание (с регулярным источником дохода и юридическим правом на жилье).

Разница между первой и пятой комбинацией заключается в том, что проживание в течение 10 лет разрешается на основании обычной визы или карты временного пребывания. А разрешение нужно иметь только на момент подачи заявки о признании гражданином Польши, даже если документ выдали год назад.

Срок проживания хотят увеличить

Осенью 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект об ужесточении условий натурализации для иностранцев. По данным специализированного портала Visit Ukraine, глава государства хочет увеличить срок непрерывного проживания с трех лет до десяти.

Объяснение довольно прозрачное: трехлетний срок якобы короткий для иностранцев, которые должны выучить язык, ознакомиться с культурой Польши и ассимилироваться в общество. По мнению президента, только длительное проживание обеспечит "фактическую связь" со страной и оправдает предоставление гражданства.

Напомним, украинцы могут быстро получить гражданство в ЕС на основании натурализации, репатриации, бракосочетания или инвестиций. Многие страны предлагают выгодные условия оформления второго паспорта.

Также мы писали, удастся ли получить гражданство, если родить ребенка в Германии. Для родителей не предусмотрено упрощений, однако младенец может рассчитывать на паспорт при определенных условиях.