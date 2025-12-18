Множественное гражданство в Украине — как изменятся правила с января 2026 года

Паспортный сервис в Киеве. Фото: Google Maps

Украинцы совсем скоро смогут приобретать гражданство в ЕС без необходимости отказа от первого паспорта. Соответствующий закон, принятый в июне 2025 года, заработает с 16 января 2026-го. Возникает вопрос, что он изменит и на какие страны распространится.

Механизм множественного гражданства

Закон по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины вступит в силу 16 января 2026 года. Тогда заработают новые правила, в частности впервые будет отменена необходимость отказа от украинского паспорта при оформлении документа другого государства.

Это станет подспорьем для украинцев за рубежом, которые смогут начать процесс приобретения гражданства без боязни наказания, административных санкций или правовой неопределенности. Люди с двумя паспортами не потеряют права и обязанности, которые накладывает гражданство Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 5 ноября 2025 г. № 1412, первыми пятью государствами, которые будут приобщены к механизму множественного гражданства, станут:

США;

Канада;

Германия;

Польша;

Чехия.

Именно там присутствует большая украинская диаспора плюс действуют понятные правовые механизмы. Граждане этих государств также смогут рассчитывать на оформление украинского паспорта по упрощенной процедуре. Однако закон четко запрещает двойное гражданство со странами-агрессорами.

Пересечение границы с двумя паспортами

Правила пересечения государственной границы остались неизменными. Это означает, что при въезде или выезде из Украины необходимо предъявлять именно украинские документы. Множественное гражданство не предусматривает нового основания в виде иностранного паспорта для прохождения контроля в пункте пропуска.

Стоит помнить, что при попытке пересечь границу Украины без соответствующих документов грозит ответственность по статье 204-1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400-8 500 грн). Также возможен административный арест на 15 дней.

Напомним, во многих странах Европы усложнили процесс получения гражданства. В частности Франция, Италия, Великобритания, Португалия, Швеция и т.д. ужесточили требования к иностранцам, планирующим оформить паспорт.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии. Необходимо выполнить много требований, например, относительно срока непрерывного проживания, знания языка и социальной позиции.