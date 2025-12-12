Гражданство ЕС в 2026 году — где украинцам легче всего получить паспорт

Украинский паспорт в руках. Фото: Reuters

Украинцам разрешили иметь второе гражданство без необходимости отказа от первого. Возникает вопрос, паспорт какого государства Европейского Союза быстрее всего оформить в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Европе украинцам просто получить гражданство.

Гражданство по натурализации

До недавнего времени проще всего было оформить португальский паспорт, однако в 2025 году срок непрерывного проживания увеличили с пяти лет до десяти. Теперь относительно легкая натурализация ожидает иностранцев в Швеции. Для получения гражданства надо выполнить определенные требования:

легально находиться на территории страны в течение пяти лет (срок могут сократить для беженцев или других льготных категорий заявителей);

иметь чистую криминальную историю, не быть причастным к серьезным нарушениям;

получать стабильный доход и не зависеть от государственных социальных выплат;

интегрироваться в шведское общество, понимать язык и культуру.

В 2026 году иностранцев ждет более строгий анализ общественной ответственности. Людей будут проверять на адаптацию к местным нормам и законам, большое внимание будут уделять наличию штрафов и долгов.

Гражданство за инвестиции

Кто не хочет выполнять длинный список требований и проживать в стране годами, прежде чем получить право на паспорт, может воспользоваться официальной программой получения гражданства на основании прямых инвестиций.

По данным специализированного портала Feod Group, по состоянию на 2025 год только одна страна ЕС позволяла иностранцам покупать второй паспорт — это Мальта. Нужно лишь потратить такие суммы:

от 600 000 до 750 000 евро — безвозвратный взнос в Национальный фонд социального развития Мальты;

или 700 000 евро — минимальная инвестиция в недвижимость (можно также арендовать жилье от 16 000 евро/год в течение пяти лет);

не менее 10 000 евро — пожертвование в благотворительную организацию.

Такие инвестиции позволяют очень быстро получить право на гражданство. Новый паспорт выдают через 12 или 36 месяцев, в течение которых человек имеет статус резидента Мальты. Конечно, далеко не каждый может себе позволить подобные расходы, однако это один из самых быстрых способов стать гражданином страны ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, во многих европейских странах ужесточили требования к иностранцам, которые хотят получить гражданство по натурализации. Новые правила действуют во Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Нидерландах и т.д.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет стать гражданином Германии в ближайшее время. Существует много требований к иностранцам, невыполнение которых делает невозможным приобретение права на оформление второго паспорта.