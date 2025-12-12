Громадянство ЄС у 2026 році — де українцям найлегше отримати паспорт

Український паспорт у руках. Фото: Reuters

Українцям дозволили мали друге громадянство без необхідності відмови від першого. Постає питання, паспорт якої держави Європейського Союзу найшвидше оформити у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Європі українцям просто отримати громадянство.

Громадянство за натуралізацією

Донедавна найпростіше було оформити португальський паспорт, однак у 2025 році термін безперервного проживання збільшили з п'яти років до десяти. Тепер відносно легка натуралізація очікує іноземців у Швеції. Для набуття громадянства треба виконати певні вимоги:

легально перебувати на території країни упродовж п’яти років (термін можуть скоротити для біженців або інших пільгових категорій заявників);

мати чисту кримінальну історію, не бути причетним до серйозних порушень;

отримувати стабільний дохід і не залежати від державних соціальних виплат;

інтегруватися у шведське суспільство, розуміти мову та культуру.

У 2026 році іноземців чекає більш суворий аналіз громадської відповідальності. Людей перевірятимуть на адаптацію до місцевих норм і законів, велику увагу приділятимуть наявності штрафів і боргів.

Громадянство за інвестиції

Хто не хоче виконувати довгий список вимог і проживати в країні роками, перш ніж отримати право на паспорт, може скористатися офіційною програмою набуття громадянства на підставі прямих інвестицій.

За даними спеціалізованого порталу Feod Group, станом на 2025 рік лише одна країна ЄС дозволяла іноземцям купувати другий паспорт — це Мальта. Потрібно лише витратити такі суми:

від 600 000 до 750 000 євро — безповоротний внесок до Національного фонду соціального розвитку Мальти;

або 700 000 євро — мінімальна інвестиція в нерухомість (можна також орендувати житло від 16 000 євро/рік протягом п’яти років);

щонайменше 10 000 євро — пожертвування до благодійної організації.

Такі інвестиції дозволяють дуже швидко отримати право на набуття громадянства. Новий паспорт видають через 12 або 36 місяців, протягом яких людина має статус резидента Мальти. Звісно, далеко не кожен може собі дозволити подібні витрати, однак це один із найшвидших способів стати громадянином країни ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у багатьох європейських країнах ускладнили вимоги до іноземців, які хочуть набути громадянство за натуралізацією. Нові правила діють у Франції, Італії, Великій Британії, Швеції, Нідерландах тощо.

Також ми писали, хто з українців не зможе стати громадянином Німеччини найближчим часом. Існує багато вимог до іноземців, невиконання яких унеможливлює набуття права на оформлення другого паспорта.