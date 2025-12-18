Множинне громадянство в Україні — як зміняться правила з січня 2026 року

Паспортний сервіс у Києві. Фото: Google Maps

Українці зовсім скоро зможуть набувати громадянство в ЄС без необхідності відмови від першого паспорта. Відповідний закон, ухвалений у червні 2025 року, запрацює з 16 січня 2026-го. Постає питання, що він змінить і на які країни пошириться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати українцям про множинне громадянство.

Механізм множинного громадянства

Закон щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України набере чинності 16 січня 2026 року. Тоді запрацюють нові правила, зокрема вперше буде скасована необхідність відмови від українського паспорта при оформлені документу іншої держави.

Це стане підмогою для українців за кордоном, які зможуть розпочати процес набуття громадянства без остраху покарання, адміністративних санкцій чи правової невизначеності. Люди з двома паспортами не втратять права та обов’язки, що накладає громадянство України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 5 листопада 2025 р. № 1412, першими п’ятьма державами, які будуть долучені до механізму множинного громадянства, стануть:

США;

Канада;

Німеччина;

Польща;

Чехія.

Саме там присутня велика українська діаспора плюс діють зрозумілі правові механізми. Громадяни цих держав також зможуть розраховувати на оформлення українського паспорта за спрощеною процедурою. Однак закон чітко забороняє подвійне громадянство з країнами-агресорами.

Перетин кордону з двома паспортами

Правила перетину державного кордону залишилися незмінними. Це означає, що при в’їзді або виїзді з України необхідно пред’являти саме українські документи. Множинне громадянство не передбачає нової підстави у вигляді іноземного паспорта для проходження контролю в пункті пропуску.

Варто пам’ятати, що при спробі перетнути кордон України без відповідних документів загрожує відповідальність за статтею 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф становить 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-8 500 грн). Також можливий адміністративний арешт на 15 днів.

Нагадаємо, в багатьох країнах Європи ускладнили процес набуття громадянства. Зокрема Франція, Італія, Велика Британія, Португалія, Швеція тощо посилили вимоги до іноземців, які планують оформити паспорт.

Також ми писали, хто з українців не зможе стати громадянином Німеччини. Необхідно виконати багато вимог, наприклад, щодо терміну безперервного проживання, знання мови та соціальної позиції.