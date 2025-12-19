Второе гражданство для украинцев — где быстро оформят паспорт в 2026

Украинские паспорта. Фото: ГПСУ/Facebook

В большинстве случаев для получения гражданства в ЕС необходимо выполнить много требований, среди которых самое сложное — выдержать временные рамки. Оформление второго паспорта — небыстрая процедура, однако некоторые страны характеризуются сокращенным сроком ожидания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут относительно быстро получить гражданство.

Реклама

Читайте также:

Быстрое гражданство в ЕС

Благодаря простым и доступным механизмам натурализации, репатриации или инвестиций оформление паспорта в отдельных европейских государствах занимает меньше времени. В список таких стран относят Швецию, Мальту, Румынию, Болгарию и Польшу.

Например, Швеция позволяет пройти процедуру натурализации всего за 5 лет, в течение которых необходимо непрерывно проживать на ее территории. Среди других требований — чистая криминальная, долговая и кредитная история, наличие стабильного дохода, интеграция в шведское общество, знание языка.

Гражданство за инвестиции быстрее всего предоставляет Мальта (единственная в Европейском Союзе). Минимальный безвозвратный взнос в Национальный фонд социального развития, по данным специализированного портала Feod Group, составляет от 600 000 до 750 000 евро. Плюс придется пожертвовать от 10 000 евро в местный благотворительный фонд. Паспорт выдают в течение 1-3 лет.

Репатриация позволяет быстро приобрести румынское, болгарское или польское гражданство на основании этнического происхождения. Процедура доступна украинцам, которые могут доказать родственные связи с людьми, имевшими местный паспорт. Румыния и Болгария, например, выдают документы в срок от 12 месяцев.

Гражданство неевропейских стран

За пределами ЕС ускоренное приобретение гражданства действует в:

США — можно воспользоваться механизмом сокращенной натурализации (5 лет непрерывного проживания), выиграть в лотерею Green Card (разрешение на постоянное легальное проживание) или купить паспорт за инвестицию в экономику (взнос от 800 000 долларов);

Вануату — оформление документа в течение двух месяцев за инвестицию размером 130 000 долларов плюс возможность ускоренной натурализации для всех членов семьи без требований к оседлости;

Армении — гражданство по репатриации доступно в течение 6 месяцев, достаточно подтвердить армянское происхождение сестры/брата, одного из родителей или бабушки/дедушки и доказать родственную связь.

Напомним, с 16 января 2026 года заработают новые правила относительно гражданства в Украине. Люди смогут оформить второй паспорт без необходимости отказываться от первого. Это распространится на Польшу, Германию, США, Канаду и Чехию.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые европейские государства усложнили процесс получения гражданства по натурализации. Франция, Италия, Великобритания, Португалия, Швеция, Нидерланды ужесточили требования к иностранцам в 2026 году.

Также мы писали, что с 16 января 2026 года в Украине вступит в силу закон о множественном гражданстве. Среди основных изменений — наличие второго паспорта не будет основанием для отказа от первого.