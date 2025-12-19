Відео
Головна Економіка Де можна швидко отримати друге громадянство — перелік країн

Де можна швидко отримати друге громадянство — перелік країн

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:40
Друге громадянство для українців — де швидко оформлять паспорт у 2026
Українські паспорти. Фото: ДПСУ/Facebook

В більшості випадків для набуття громадянства в ЄС необхідно виконати багато вимог, серед яких найскладніше — витримати часові межі. Оформлення другого паспорта — нешвидка процедура, проте деякі країни характеризуються скороченим терміном очікування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відносно швидко отримати громадянство.

Читайте також:

Швидке громадянство в ЄС

Завдяки простим і доступним механізмам натуралізації, репатріації чи інвестицій оформлення паспорта в окремих європейських державах займає менше часу. До списку таких країн відносять Швецію, Мальту, Румунію, Болгарію та Польщу.

Наприклад, Швеція дозволяє пройти процедуру натуралізації всього за 5 років, упродовж яких необхідно безперервно проживати на її території. Серед інших вимог — чиста кримінальна, боргова та кредитна історія, наявність стабільного доходу, інтеграція у шведське суспільство, знання мови.

Громадянство за інвестиції найшвидше надає Мальта (єдина в Європейському Союзі). Мінімальний безповоротний внесок до Національного фонду соціального розвитку, за даними спеціалізованого порталу Feod Group, становить від 600 000 до 750 000 євро. Плюс доведеться пожертвувати від 10 000 євро в місцевий благодійний фонд. Паспорт видають протягом 1-3 років.

Репатріація дозволяє швидко набути румунське, болгарське чи польське громадянство на підставі етнічного походження. Процедура доступна українцям, які можуть довести родинні зв’язки з людьми, що мали місцевий паспорт. Румунія та Болгарія, наприклад, видають документи у строк від 12 місяців.

Громадянство неєвропейських країн

За межами ЄС прискорене набуття громадянства діє в:

  • США — можна скористатися механізмом скороченої натуралізації (5 років безперервного проживання), виграти в лотерею Green Card (дозвіл на постійне легальне проживання) чи купити паспорт за інвестицію в економіку (внесок від 800 000 доларів);
  • Вануату — оформлення документу протягом двох місяців за інвестицію розміром 130 000 доларів плюс можливість прискореної натуралізації для всіх членів сім’ї без вимог до осілості;
  • Вірменії — громадянство за репатріацією доступне протягом 6 місяців, достатньо підтвердити вірменське походження сестри/брата, одного з батьків або бабусі/дідуся і довести родинний зв’язок.

Нагадаємо, з 16 січня 2026 року запрацюють нові правила щодо громадянства в Україні. Люди зможуть оформити другий паспорт без необхідності відмовлятися від першого. Це пошириться на Польщу, Німеччину, США, Канаду і Чехію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі європейські держави ускладнили процес набуття громадянства за натуралізацією. Франція, Італія, Велика Британія, Португалія, Швеція, Нідерланди посилили вимоги до іноземців у 2026 році.

Також ми писали, що з 16 січня 2026 року в Україні набере чинності закон про множинне громадянство. Серед основних змін — наявність другого паспорта не буде підставою для відмови від першого.

Європейський союз США громадянство документи паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
