Україна
Головна Економіка Скільки років треба прожити в Польщі для набуття громадянства

Скільки років треба прожити в Польщі для набуття громадянства

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:10
Громадянство Польщі — скільки років треба прожити в країні для отримання паспорта
Українські біженці. Фото: УНІАН

Кожна країна має власні правила громадянства, дотримання яких забезпечує іноземців можливістю оформлення другого паспорта. Серед найбільш доступних варіантів у Польщі — натуралізація, однак вона вимагає проживання на території держави протягом певного часу.

Скільки років необхідно прожити в Польщі для набуття громадянства, йдеться на порталі Куявсько-Поморським воєводства.

Читайте також:

Умови отримання громадянства Польщі

Існують різні комбінації вимог, виконання яких гарантує іноземцям право на отримання місцевого громадянства. Натуралізація передбачає легальне і безперервне проживання у Польщі:

  • не менше трьох років на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС (плюс треба мати стабільне джерело доходу і законне право на житло);
  • щонайменше два роки на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або права на постійне перебування (за умови шлюбу тривалістю мінімум три роки з громадянином Польщі);
  • від двох років на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого у зв'язку з наданням йому статусу біженця;
  • щонайменше рік на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого у зв'язку з польським походженням, або наявністю Карти поляка;
  • не менше 10 років за умови наявності дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу або право на постійне перебування (з регулярним джерелом доходу і юридичним правом на житло).

Різниця між першою і п’ятою комбінацією полягає в тому, що проживання упродовж 10 років дозволяється на підставі звичайної візи або карти тимчасового перебування. А дозвіл потрібно мати лише на момент подання заявки про визнання громадянином Польщі, навіть якщо документ видали рік назад.

Термін проживання хочуть збільшити

Восени 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт щодо посилення умов натуралізації для іноземців. За даними спеціалізованого порталу Visit Ukraine, очільник держави хоче збільшити термін безперервного проживання із трьох років до десяти.

Пояснення доволі прозоре: трирічний термін нібито закороткий для іноземців, які повинні вивчити мову, ознайомитися з культурою Польщі та асимілюватися в суспільство. На думку президента, лише довготривале проживання забезпечить "фактичний зв'язок" із країною та виправдає надання громадянства.

Нагадаємо, українці можуть швидко отримати громадянство в ЄС на підставі натуралізації, репатріації, одруження чи інвестицій. Багато країн пропонують вигідні умови оформлення другого паспорта.

Також ми писали, чи вдасться отримати громадянство, якщо народити дитину в Німеччині. Для батьків не передбачено спрощень, однак немовля може розраховувати на паспорт за певних умов.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
