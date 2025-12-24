Видео
Главная Экономика Историческое изменение — какое нововведение ждет Украину в январе

Историческое изменение — какое нововведение ждет Украину в январе

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 18:52
Главное нововведение января — что изменит для украинцев первый месяц 2026 года
Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Facebook

Январь 2026 года принесет украинцам много важных нововведений, например, относительно минимальной зарплаты, пенсий, налогов, прожиточного минимума, работы предпринимателей и прочего. Однако лидирует в этом списке по значимости вступление в силу закона о множественном гражданстве.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к какому важнейшему нововведению стоит готовиться украинцам в январе 2026 года.

Читайте также:

Что означает множественное гражданство

Закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" вступит в силу 16 января. Наши люди привыкли, что разрешается наличие только одного гражданства. Однако с наступлением 2026 года ситуация изменится.

Они смогут без ограничений оформлять второй паспорт, конечно, при наличии оснований для этого. И не придется отказываться от украинских документов или скрывать от контролирующих органов факт двойного гражданства.

Для беженцев, которые долго находятся за границей вследствие полномасштабной войны, откроются новые возможности легализации. При этом не будет административных санкций или правовой неопределенности, потому что весь механизм предусмотрен новым законом.

Какое гражданство можно получить первым

Множественное гражданство заработает со многими дружественными странами и будет запрещено для России, Беларуси и др. Но сначала доступ к своим паспортам откроют только пять государств, в частности:

  • США;
  • Канада;
  • Германия;
  • Польша;
  • Чехия.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 5 ноября 2025 г. № 1412. Именно там присутствует большая украинская диаспора, поэтому заинтересованность в получении гражданства будет весомой.

Кстати, для иностранцев Украина тоже предусмотрела упрощенный механизм оформления паспорта. Привлечение внимания к процессу может положительно повлиять на нашу экономику, инвестиционные возможности и международное сотрудничество.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы иметь право на получение польского гражданства, необходимо прожить на территории государства от одного до десяти лет, в зависимости от выполнения сопутствующих обязательных условий.

Также мы писали, может ли иностранка получить гражданство, если родит ребенка в Германии. Для родителей никаких упрощений не будет, однако младенец может рассчитывать на паспорт при определенных условиях.

украинцы гражданство документы паспорт нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
